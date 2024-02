Thiago Monteiro faz história, Brasil vence Suécia e se garante na fase final da Copa Davis

O Brasil está classificado para a fase final da Copa Davis pela primeira vez na história deste novo formato, que se iniciou em 2019. A vaga foi conquistada neste sábado com a vitória de Thiago Monteiro sobre Elias Ymer, da Suécia, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 6/2, em 2h22min de partida. Na comemoração, o brasileiro, número 119 do ranking da ATP, deitou-se em quadra e foi abraçado pelos demais representantes da delegação em Helsingborg.

A última vez que o Brasil jogou a elite da Copa Davis foi contra a Argentina em 2015. O confronto ficou marcado pela derrota de João Souza, o Feijão, para o Leonardo Mayer em 6h42min de partida, até hoje o duelo mais longo da história do torneio.

O confronto entre Brasil e Suécia estava empatado até este sábado, quando Rafael Matos e Felipe Meligeni colocaram o Brasil à frente nas duplas. Eles venceram os suecos Filip Bergevi e Andre Goransson por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5.

A equipe brasileira fez um primeiro set muito tranquilo, aplicaram duas quebras e venceram por 6/2 sem qualquer imposição da dupla da Suécia, que equilibrou o duelo no segundo set, forçou um nono game, mas Matos e Meligeni mantiveram o foco e conseguiram fazer 2 a 1 para o Brasil ao fechar a partida em 7/5.

Na frente do duelo com a Suécia, coube a Thiago Monteiro dar o último golpe para colocar o Brasil de volta à elite da Copa Davis. Ele venceu a partida frente a Elias Ymer de virada, já que começou perdendo o primeiro set por 6/4, com o sueco aplicando duas quebras e confirmando os dois últimos games para fazer 1 a 0.

O brasileiro, no entanto, não se deixou abater, deu a volta por cima e conseguiu salvar três break points, quando estava perdendo por 4/3 para igualar o duelo e virar para 6/4, aproveitando-se de um momento ruim do adversário.

Thiago Monteiro continuou a todo vapor no terceiro set e não tomou conhecimento de Ymer. Não demorou para o brasileiro abrir 5/1 de vantagem, depois foi só administrar o resultado para entrar na história do tênis brasileiro.

A fase final da Copa Davis acontecerá em setembro. A competição será em sede única com fases de grupos. Os classificados se enfrentarão no mata-mata até que a equipe campeã seja definida.