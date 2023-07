Thiago Monteiro e Laura Pigossi são eliminados em Hamburgo; Melo avança em Atlanta

Os brasileiros Thiago Monteiro e Laura Pigossi se despediram do Torneio de Hamburgo nesta segunda-feira, na Alemanha. Ambos os tenistas foram derrotados logo na rodada de abertura da chave principal. Em Atlanta, nos Estados Unidos, Marcelo Melo venceu e avançou em sua partida de número 1000 no circuito profissional.

No saibro de Hamburgo, em torneio de nível ATP 500, Monteiro entrou na chave principal como “lucky loser”, tenista que entra no torneio mesmo após ser eliminado na última rodada do qualifying – havia sido batido pelo compatriota Thiago Wild. Nesta segunda, ele fez jogo duro com o argentino Guido Pella, mas acabou sendo derrotado por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4.

A nova derrota vai fazer o brasileiro cair novamente no ranking da ATP. Atual 121º do mundo, ele será superado por Wild, que se tornará o novo número 1 do Brasil – sua estreia deve acontecer nesta terça, contra o peruano Juan Pablo Varillas.

Na chave feminina de Hamburgo (WTA 250), Laura Pigossi não conteve o ímpeto da tenista local Noma Noha Akugue, que venceu por 7/5 e 6/4, em quase duas horas de partida. A brasileira, atual número 142 do mundo, foi medalhista de bronze nas duplas na Olimpíada de Tóquio, em 2021, ao lado de Luisa Stefani.

JOGO NÚMERO 1.000

Marcelo Melo alcançou o grande número no circuito com direito a vitória nesta segunda, no Torneio de Atlanta, competição de nível ATP 250. Ele e o australiano John Peers derrotaram o venezuelano Luís David Martinez e o americano Reese Stalder por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/3), em pouco mais de uma hora de jogo.

Cabeças de chave 3 do torneio americano, Melo e Peers ainda não sabem quem enfrentarão nas quartas de final. Seus adversários vão sair do confronto entre o britânico Daniel Evans e o australiano John-Patrick Smith contra os americanos William Blumberg e Rajeev Ram.