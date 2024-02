Thiago Monteiro cai diante de Baez e 1ª semifinal do Rio Open será entre argentinos

A primeira semifinal do Rio Open, disputada no Jockey Club Brasileiro, será entre tenistas argentinos neste sábado. Depois de Francisco Cerúndolo garantir a vaga, foi a vez de Sebastian Baez eliminar Thiago Monteiro e avançar. Ao brasileiro, fica o gosto amargo de não chegar entre os quatro melhores de um torneio da ATP há 3 anos.

Ir à semifinal no Rio Open deixaria Thiago Monteiro em boa posição no ranking da ATP, permitindo a participação em torneios importantes no circuito. Mas ele acabou sentindo a pressão e caiu após três sets, parciais de 6/4, 1/6 e 6/2 para Baez, o quinto favorito no Rio, e permanece fora do Top 100.

Depois de contar com abandono do favorito Carlos Alcaraz e avançar na estreia com 1 a 1 no placar, Monteiro ganhou bem o duelo brasileiro com Felipe Meligeni e chegou motivado às quartas de final. Queria voltar a uma semifinal da ATP após três anos. Desde Adelaide, em 2021, que o tenista cearense não consegue a façanha e a aposta na força da torcida era grande.

Ocorre que Baez gosta de jogar no Rio Open e não sentiu a pressão. Ao menos no primeiro set, no qual quebrou no quinto game e caminhou tranquilo para fechar em 6 a 4. A reação de Monteiro veio no set seguinte, com largada arrasadora de 5 a 0 e vitória por 6 a 1.

Embalado, o brasileiro abriu o set decisivo quebrando o saque do adversário. Nem teve tempo de celebrar, contudo, e já houve a devolução. Com 3 a 2, Baez atropelou o serviço e abriu importante vantagem em quebra com pontos diretos. Thiago Monteiro se desestabilizou e “não voltou” mais para a partida, caindo por 6 a 2 após 2h14.

Na abertura do dia no Rio Open, Cerúndolo levou um susto com o sérvio Dusan Lajovic abrindo vantagem com 6 a 3 no primeiro set. Mas o quarto favorito voltou melhor a partir da segunda parcial e se impôs, com duplo 6/4, para virar e se garantir na semifinal.