Esporte Thiago Alcântara, filho do tetracampeão Mazinho, anuncia saída do Liverpool ao fim da temporada

O meia Thiago Alcântara anunciou, nesta sexta-feira, o fim do seu ciclo no Liverpool. O seu contrato termina ao final da temporada e o clube encerra a sua participação no Campeonato Inglês no próximo domingo, em partida contra o Wolverhampton.

Filho do tetracampeão Mazinho, o jogador de 33 anos não deu indicações sobre qual vai ser o seu futuro. Até aqui, ele fez 98 partidas pela sua atual equipe e marcou seis gols ao longo de quatro temporadas.

Nas redes sociais do Liverpool, ele deixou uma mensagem de despedida aos torcedores. “Agradecimento e gratidão – são duas palavras que me vêm à mente no dia em que tenho que me despedir de vocês, Reds”, diz o início do texto.

Além de exaltar a torcida, Thiago comentou sobre o seu amadurecimento na carreira e o convívio amistoso que teve dentro do clube. “Uma base de fãs única para um clube único. Esses últimos quatro anos foram um período de aprendizado para mim e minha família. Algumas vitórias, algumas derrotas, mas sem dúvida, uma experiência transformadora. Companheiros, treinadores, staff e funcionários: todos vocês fizeram parte disso.”

Em seu currículo, Thiago ostenta as conquistas da Copa da Inglaterra, em 2021/2022, e também a Supercopa da Inglaterra, em 2022/2023. Neste ano, porém, ele perdeu espaço por causa dos problemas físicos e fez apenas uma partida sob o comando de Jürgen Klopp.

Com carreira extensa na Europa, o meia tem nacionalidade brasileira, espanhola e italiana. Ex-jogador do Barcelona, e identificado com o futebol local, Thiago acabou optando por defender a seleção da Espanha após ter se tornado jogador profissional.

O treinador alemão, que também está de saída do Liverpool, exaltou as qualidades do meia brasileiro e disse que ele cumpriu as expectativas. “Tecnicamente é muito bom. Um talento que poderia jogar em qualquer time do mundo. Foi um privilégio tê-lo conosco”, comentou.

Sobre a sequência de contusões que atrapalharam o seu rendimento este ano, Klopp lamentou a situação, mas afirmou que o jogador vai estar pronto para seguir a sua carreira em outra equipe.

“Sei que as lesões têm sido uma frustração para ele e também para nós, mas o seu nível de futebol aqui foi incrível. Fez parte de uma história e nos ajudou a desenvolver, como equipe, qualidades especiais. É um artista do jogo que sempre pintará os mais belos quadros”, completou Klopp.