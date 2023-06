Thaisa comemora retorno à seleção brasileira de vôlei após cinco anos

Após cinco anos, a central Thaisa voltará a vestir a camisa da seleção brasileira feminina de vôlei nesta quarta-feira. A veterana deve entrar em quadra na partida contra a Coreia do Sul, em Brasília, pela Liga das Nações, após seguidas lesões. Thaisa não defende a equipe nacional desde o Mundial de 2018.

“Estou muito feliz. Depois da lesão, eu estava totalmente desacreditada. Muitas pessoas não acreditaram que eu poderia voltar a jogar em alto nível e ter boas atuações. Depois de cinco anos, é muito gratificante estar novamente na seleção brasileira com as melhores do país, disputando uma competição com grandes jogadoras do mundo. Isso faz valer à pena todo o sofrimento que passei para me recuperar. Até hoje preciso fazer muito trabalho extra para jogar em alto nível”, comentou.

Thaisa já precisou fazer três cirurgias no joelho, em razão de uma lesão sofrida em 2017. O desgaste fez a central desistir da seleção em 2021. Na ocasião, alegou que queria se concentrar nos clubes para estender sua carreira. Nos últimos meses, ela voltou a conversar com José Roberto Guimarães, que conduziu o retorno da atleta de 36 anos.

“Estou muito feliz e grata pela oportunidade que o Zé me deu, por ele saber que eu posso ajudar de alguma forma. É ainda mais especial jogar em casa, com a nossa torcida. Só de pensar sobre isso fico arrepiada. Vai ser uma grande emoção”, comentou Thaisa, que relembrou a decisão tomada em 2021, antes da Olimpíada de Tóquio.

“Antes de Tóquio eu tinha falado para o Zé que ele poderia contar comigo, mas quando acabou a Superliga eu estava fisicamente destruída. Fiquei uma semana sem conseguir fazer nada. Naquele momento o meu corpo estava começando a entender essa nova demanda. Na temporada seguinte, já terminei melhor. Nessa temporada, terminei quase zerada. Hoje, o meu corpo entendeu e se adaptou bem. O trabalho mental que eu faço há quatro anos também é muito importante”, afirmou.

Ela ganhou elogios do treinador. “A Thaisa pode nos ajudar muito nessa trajetória até os Jogos de Paris-2024. Fomos conversando, foi recíproco. Temos uma relação de respeito e confiabilidade por tudo o que vivemos ao longo dos anos. Ela deixou muitas coisas boas e essa vontade de representar o país é um exemplo para as novas gerações”, declarou.

O jogo entre Brasil e Coreia do Sul está marcado para as 21 horas desta quarta-feira, com transmissão do canal SporTV.