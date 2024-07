Textor recebe Thiago Almada em mansão e diz que reforço do Botafogo vai para o Lyon em janeiro

O empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, apareceu em uma live nesta terça-feira com Thiago Almada, novo reforço do clube, mas que ainda não foi anunciado oficialmente. No vídeo, o dirigente disse que o jogador argentino chega para reforçar a equipe alvinegra, mas adiantou que ele já tem prazo para sair, já que em janeiro será reforço do Lyon.

“Thiago foi recrutado pelo nosso estafe na França. Grandes clubes estavam indo atrás dele, incluindo da Espanha e de outros lugares. Nós interceptamos e o convencemos que poderia vir para a Eagle e o levaríamos para a Europa. Considerando a temporada e a Libertadores, ele quis ir competir no Botafogo e nos ajudar a vencer títulos antes de ir para a Europa”, afirmou o dirigente.

Textor participou de uma Live do canal “Visão botafoguense”. O clube francês faz parte da Eagle grupo de clubes que pertence ao empresário americano. No vídeo, o dirigente aparece ao lado do atleta, que foi saudado pelos apresentadores do canal.

Na live, Textor explica a situação do atleta argentino e a sua passagem por um curto espaço de tempo no Botafogo. “O contrato prevê a ida para a França em janeiro porque nós interceptamos e tomamos ele (Almada) de outros clubes da Europa”, disse Textor.

A oficialização do contrato de Almada junto ao Atlanta United está praticamente definida, faltando pequenos detalhes para ser anunciada. O valor da transação está estimado em R$ 137,4 milhões.