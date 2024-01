Textor comenta caso Manafá e diz que não vai permitir desrespeito com o Botafogo

O proprietário da SAF do Botafogo, John Textor, foi questionado nas redes sociais sobre os problemas na contratação do lateral-direito Wilson Manafá e afirmou que, se o jogador português não reforçar o time, é porque ele não vai deixar outro clube desrespeitar o Botafogo. Manafá foi anunciado na terça da semana passada e era esperado no Rio de Janeiro nos dias seguintes.

“Se ele não for contratado é porque decidi não deixar outro clube quebrar o acordo e desrespeitar o Botafogo. Só o tempo dirá se eles são honrados. Você saberá assim que eu souber. Você também deve saber que nosso departamento de futebol agiu perfeitamente”, afirmou Textor em resposta ao torcedor que dizia que alguém do clube deveria ser responsabilizado.

O Botafogo informou que o contrato com o lateral português havia sido assinado até dezembro de 2025, mas que, após a divulgação do acordo, o Granada, clube espanhol no qual o jogador estava vinculado, quis mudar alguns termos para torná-lo mais vantajoso para si.

O texto com o anúncio da contratação do jogador de 29 anos continua na página oficial do Botafogo. Manafá foi o sexto reforço, o primeiro para a lateral, do clube para a temporada. Antes dele, o Botafogo havia contratado um goleiro (John), dois zagueiros (Lucas Halter e Barboza) e dois atacantes (Jeffinho e Savarino).