Terans brilha e Athletico-PR sai na frente nas oitavas de final da Copa do Brasil

Em uma tarde inspirada do uruguaio Terans, o Athletico-PR saiu na frente do Atlético Goianiense por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao ganhar por 2 a 1, na Arena da Baixada, em Curitiba, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final.

Os dois times se enfrentam mais uma vez na próxima quarta-feira, às 19h15, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O Athletico-PR tem a vantagem do empate e o Atlético Goianiense precisa ganhar por dois ou mais gols de vantagem.

Os dois times pareciam com medo de arriscar e por isso a etapa inicial foi morna, com uma chance para cada lado. A primeira boa oportunidade foi criada pelo Athletico-PR apenas aos 22 minutos. Nikão recebeu dentro da área, dominou e ajeitou para Renato Kayzer finalizar. A bola desviou na zaga e saiu rente a trave.

Nos minutos finais, os times aumentaram a intensidade e cada um teve uma boa oportunidade. O Atlético Goianiense assustou em chute cruzado de Arthur Gomes para fora. A resposta do Athletico-PR veio em cabeçada de Renato Kayzer, defendida por Fernando Miguel.

Diferente do primeiro tempo, a etapa final foi bastante movimentada. Logo aos 40 segundos, Terans aproveitou cruzamento de Nikão e, de cabeça, abriu o placar para o Athletico-PR, que ainda assustou com Nikão e Renato Kayzer. O Atlético Goianiense, porém, não se abateu e melhorou com as alterações feitas pelo técnico Eduardo Barroca.

André Luis acertou a trave de Bento e Zé Roberto perdeu uma chance incrível após falha de Pedro Henrique. O camisa 9, porém, se redimiu e marcou o gol de empate aos 25 minutos, completando cruzamento rasteiro de Natanael. O Atlético Goianiense pareceu satisfeito com o empate e recuou demais.

Com espaço, o time da casa voltou a ficar na frente do placar aos 39 minutos. Marcinho bateu para a área e Terans apareceu desviando. A bola tocou no travessão antes de entrar.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 x 1 ATLÉTICO-GO

ATHLETICO-PR – Bento; Marcinho (Khellven), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas; Richard (Erick), Léo Cittadini (Christian), Terans (Zé Ivaldo), Nikão e Vitinho; Renato Kayzer (Carlos Eduardo). Técnico: António Oliveira.

ATLÉTICO-GO – Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Natanael; Baralhas, Willian Maranhão e Arthur Gomes (Lucão); Ronald (André Luis), Janderson (Toró) e Zé Roberto (Arnaldo). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS – Terans, aos 40 segundos e aos 39 minutos, e Zé Roberto, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Christian e Vitinho (Athletico-PR); Arthur Gomes e William Maranhão (Atlético Goianiense).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (Fifa-RS).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Arena da Baixada, em Curitiba (PR).