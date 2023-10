Tenistas cadeirantes brasileiros deixam Israel após noite em claro no aeroporto de Tel Aviv

Ymanitu Silva, Leandro Pena e Daniel Rodrigues, atletas brasileiros de tênis em cadeira de rodas, conseguiram deixar Israel neste domingo, após passarem uma noite em claro no aeroporto de Tel Alviv, onde estavam para a disputa de um torneio. Eles embarcaram em um voo para Bangoc, na Tailândia, e de lá vão seguir caminho rumo ao Brasil. “Depois de 33 horas esperando aqui no aeroporto, estamos dentro do avião para embarcar para Bangcoc, na Tailândia. Vamos para casa”, diz Daniel, sorridente, em vídeo gravado na aeronave, ao lado de Ymanitu e Leandro.

Os tenistas chegaram a Tel Aviv justamente no sábado, dia em que o grupo palestino Hamas invadiu o território israelense e deu início a um conflito armado que já deixou mais de mil mortos. Após ouvirem bombas nas proximidades do hotel no qual estavam hospedados, descobriram o que estava ocorrendo, entraram em contato com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e conseguiram passagens para a Turquia, de onde partiriam rumo ao Brasil. O voo estava marcado para as 22 horas locais, no sábado, mas não decolou porque o aeroporto foi fechado, por isso os brasileiros tiveram de passar a noite no local.

Conforme relatado por Daniel Rodrigues em contato com o Estadão, ficaram abrigador por cerca de 15 minutos em um bunker e depois voltaram para a área comum do aeroporto. Sem a acesso a qualquer tipo de acomodação adequada, mal dormiram e passaram a madrugada resolvendo as questões da passagem de volta, até confirmarem o voo para Bangcoc. Durante os momentos de tensão, os tenistas mantiveram conversas com a CBT, que acionou o Comitê Paralímpico do Brasil e o Ministério do Esporte para prestar auxílio aos atletas.

QUEM SÃO OS TENISTAS

O trio brasileiro disputaria, em Tel Aviv, o Israel Open, mas o evento teve de ser cancelado. Ymanitu tem 40 anos e ficou tetraplégico depois de sofrem um acidente de carro em 2007, mas recuperou o movimento das mãos. Durante a reabilitação, conheceu o tênis em cadeira de rodas, se profissionalizou e agora acumula uma extensa lista de conquistas. Atual décimo colocado do ranking da Federação Internacional de Tênis, tem 56 títulos e é o único brasileiro a disputar todos os Grand Slams no tênis em cadeiras de roda. Soma dois vice-campeonatos de duplas em Roland Garros (2019) e no Australian Open (2023).

Leandro Pena, que nasceu sem as duas pernas, é o 18º colocado do ranking da ITF e tem 20 títulos no currículo. Tanto ele quanto Yamnitu disputam a categoria quad, para tenistas com restrições em três ou mais extremidades do corpo. Já Daniel Rodrigues compete na categoria open, para atletas diagnosticados obrigatoriamente com alguma deficiência nos membros inferiores. Ele nasceu com má-formação na perna direita, 20 centímetros menor do que a esquerda), e decidiu amputar a perna e usar prótese. É o número 20 do Ranking ITF e tem 74 títulos.

CONFLITO

O conflito entre Israel e o Hamas deflagrado neste sábado surpreendeu o mundo com um ataque planejado do grupo palestino, deixando mais de mil mortos e milhares de feridos, segundo as autoridades. Milhares de foguetes foram disparados por milícias palestinas em direção a Israel. Em resposta, o país atacou alvos em Gaza. “Estamos em guerra”, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. “Não em uma operação, não em um ataque, mas em guerra”.

O líder da ala militar do Hamas, Mohammed Deif, anunciou o início do que ele chamou de “Operação Tempestade Al-Aqsa” – em referência à mesquita Al-Aqsa, localizada na Cidade Velha de Jerusalém, terceiro local mais sagrado do Islã e o primeiro para os judeus, que se referem a ele como o Monte do Templo.