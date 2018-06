Zverev é eliminado por croata na estreia e decepciona alemães no Torneio de Halle

Atual terceiro colocado do ranking mundial, o alemão Alexander Zverev não conseguiu justificar a sua condição de segundo cabeça de chave do Torneio de Halle, nesta terça-feira, em sua estreia no ATP 500 alemão que serve de preparação para Wimbledon. Em um duelo entre dois tenistas talentosos, o jogador da casa acabou decepcionando os torcedores alemães ao ser derrotado pelo croata Borna Coric, 34º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h24min.

Zverev esperava fazer uma boa campanha em Halle para ganhar embalo visando o Grand Slam de Wimbledon, que começa no próximo dia 2 de julho, em Londres. Porém, esbarrou em uma grande atuação de Coric, que aproveitou quatro das sete chances que teve de quebrar o saque do alemão e salvou seis dos sete break points com o serviço na mão.

A vitória do croata, porém, não pode ser considerada uma surpresa tão grande, pois essa foi a terceira derrota de Zverev em quatro partidas diante do adversário. As outras duas ocorreram no Masters 1000 de Cincinnati de 2015 e no US Open de 2017. Neste ano, porém, o tenista da Alemanha levou a melhor sobre o rival no Masters de Miami. Todos estes confrontos foram realizados em quadra dura.

Com o expressivo triunfo na grama de Halle nesta estreia, Coric se credenciou para enfrentar na próxima fase o ganhador da partida entre o alemão Rudolf Molleker e o georgiano Nikoloz Basilashvili. Este jogo foi iniciado nesta terça, mas precisou ser interrompido por causa da chuva logo após o jogador da casa ganhar o primeiro game. A continuidade do duelo foi reagendada para acontecer nesta quarta-feira.

Em outra partida do final da programação do dia em Halle, Andrea Seppi superou Matteo Berrettini por 6/3 e 7/5 em duelo italiano da primeira rodada. O seu próximo adversário será o alemão Florian Mayer, que horas mais cedo arrasou o francês Richard Gasquet por duplo 6/2 em sua estreia.