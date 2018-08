Wozniacki supera veterana Stosur na estreia e vai à 2ª rodada do US Open

A dinamarquesa Caroline Wozniacki não teve maiores dificuldades para confirmar seu favoritismo na estreia do US Open. Cabeça de chave número 2 do Grand Slam norte-americano, ela encarou a veterana Samantha Stosur, da Austrália, e venceu nesta terça-feira por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Segunda colocada do ranking, Wozniacki é a principal favorita viva no US Open, após a surpreendente eliminação da número 1 do mundo, a romena Simona Halep, na estreia para a estoniana Kaia Kanepi. Ao contrário da concorrente, porém, a dinamarquesa exerceu sua superioridade e eliminou nesta terça a 64.ª colocada do ranking.

Em sua 12.ª edição do US Open, Wozniacki tenta chegar à final pela terceira vez – alcançou o feito em 2009 e 2014 – e faturar o primeiro título. Ela vem embalada pela primeira conquista de Grand Slam na carreira, após 13 anos como profissional, no início da temporada, na Austrália.

Nesta terça, ela resistiu aos potentes golpes de Stosur, errou menos e soube atacar o serviço da adversária para obter cinco quebras de serviço. Classificada, ela pega na segunda rodada a ucraniana Lesia Tsurenko, número 35 do mundo, que passou na estreia pela belga Alison van Uytvanck, 38.ª do ranking.

Outra favorita que venceu nesta terça foi a croata Petra Kvitova. Quinta cabeça de chave em Nova York, ela passou com facilidade pela belga Yanina Wickmayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Na próxima rodada, ela encara a chinesa Yafan Wang, que bateu a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova em três sets: 6/1, 3/6 e 6/4.

Ainda nesta terça, a décima favorita do torneio, a letã Jelena Ostapenko, venceu a alemã Andrea Petkovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 7/5. Ela vai encarar agora a norte-americana Taylor Townsend, que passou pela compatriota Amanda Anisimova também em três sets: 3/6, 6/4 e 6/3.

Vigésima cabeça de chave, a japonesa Naomi Osaka foi mais uma favorita a vencer. Ela passou em sets diretos pela alemã Laura Siegemund, com parciais de 6/3 e 6/2, e vai encarar na segunda rodada a israelense Julia Glushko, que eliminou a romena Monica Niculescu com parciais de 3/6, 7/5 e 6/4.