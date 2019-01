Wozniacki inicia temporada com vitória no Torneio de Auckland

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki abriu sua temporada com vitória nesta quarta-feira. A número três do mundo venceu a alemã Laura Siegemund, que era “lucky loser”, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h21min, em sua estreia no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia.

A competição neozelandesa será uma das principais preparações de Wozniacki para o Aberto da Austrália, que será disputado em Melbourne a partir do dia 14. A dinamarquesa vai tentar defender o título obtido no ano passado, em sua primeira conquista de nível Grand Slam na carreira.

Para tanto, a 3ª do ranking fez um bom início de ano nesta quarta. Contra a atual 113ª do mundo, Wozniacki concedeu poucas oportunidades e não teve problemas para vencer. A dinamarquesa sofreu apenas uma quebra de saque e obteve quatro sobre a rival.

Ainda fora de ritmo, a atual campeã do Aberto da Austrália não registrou aces e colocou em quadra apenas 55% do seu primeiro serviço. E ainda cometeu duas duplas faltas. Mesmo assim, praticamente não foi ameaçada por Siegemund.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, a favorita vai enfrentar a canadense Bianca Andreescu, que veio do qualifying. Ela ocupa atualmente a 152ª posição do ranking. Se confirmar o favoritismo, Wozniacki poderá cruzar com a norte-americana Venus Williams nas quartas de final.

Pela segunda rodada, outras quatro partidas movimentaram a chave nesta quarta. E as favoritas não decepcionaram. Segunda pré-classificada, a alemã Julia Görges bateu a compatriota Mona Barthel por duplo 6/4. Nas quartas, ela vai duelar com a canadense Eugenie Bouchard, que superou a holandesa Bibiane Schoofs por 6/7 (5/7), 6/4 e 6/4.

A taiwanesa Su-Wei Hsieh, terceira cabeça de chave, também venceu. Ela derrotou a porto-riquenha Monica Puig, atual campeã olímpica, por 6/1 e 7/6 (7/3). Hsieh enfrentará agora a espanhola Sara Sorribes Tormo, que eliminou a belga Kirsten Flipkens por 6/4, 1/6 e 6/1.