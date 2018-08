Wozniacki decepciona e é eliminada na 2ª rodada do US Open

A dinamarquesa Caroline Wozniacki decepcionou nesta quinta-feira e se despediu de forma precoce do US Open. A número dois do mundo não resistiu à ucraniana Lesia Tsurenko, 36ª colocada do ranking, e foi batida em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h41min de confronto.

Wozniacki já vinha exibindo irregularidade nas últimas competições que disputou. Ela perdeu nas estreias em Montreal e Cincinnati e, em Wimbledon, venceu apenas uma partida. Antes disso, se destacou na grama de Eastbourne ao faturar o título. Desde então, na quadra dura, só obteve uma vitória, na estreia no US Open.

Nesta quinta, a dinamarquesa terminou a partida sem marcar um ace sequer. Para piorar, cometeu três duplas faltas. Além disso, anotou apenas seis bolas vencedoras em toda a partida, contra 19 da adversária. E ainda registrou 35 erros não forçados, três a menos que a rival.

Mesmo com as oscilações e falhas, Wozniacki conseguiu faturar duas quebras de saque, ambos no set inicial. Tsurenko, por sua vez, obteve cinco quebras, encaminhando o seu primeiro triunfo sobre a rival da Dinamarca.

Na terceira rodada, a tenista da Ucrânia vai enfrentar a checa Katerina Siniakova, que avançou ao superar a australiana Ajla Tomljanovic por 6/3, 6/7 (3/7) e 7/6 (7/4). Quem vencer neste confronto vai duelar com a vitoriosa do jogo entre a holandesa Kiki Bertens e a checa Marketa Vondrousova.

Bertens, 13ª cabeça de chave, avançou ao bater a local Francesca Di Lorenzo por 6/2 e 6/1, enquanto Vondrousova eliminou a canadense Eugenie Bouchard por 6/4 e 6/3.

Também avançaram à terceira rodada a letã Jelena Ostapenko, a local Madison Keys e a espanhola Carla Suárez-Navarro. A primeira superou a local Taylor Townsend em três sets: 4/6, 6/3 e 6/4. Keys, atual vice-campeã do US Open, derrotou a compatriota Bernarda Pera por 6/4 e 6/1. E Suárez-Navarro eliminou a francesa Kristina Mladenovic por 6/1, 4/6 e 6/4. Outra a avançar foi a sérvia Aleksandra Krunic.