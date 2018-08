Um dos favoritos, Federer arrasa japonês em estreia no US Open

Um dos candidatos ao título do US Open, Roger Federer arrasou o japonês Yoshihito Nishioka e manteve a escrita de nunca perder na estreia no Grand Slam disputado em Nova York. O número dois do mundo derrotou o atual 177º pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/4, em 1h52min de duelo.

Dono de cinco títulos na quadra dura norte-americana, Federer sonha com a sexta taça e também com o retorno ao topo. Para tanto, precisa se sagrar campeão e torcer para o espanhol Rafael Nadal não passar das quartas de final. Se mantiver as boas atuações em Nova York, o suíço poderá cruzar com o sérvio Novak Djokovic nas quartas.

Vindo do vice-campeonato no Masters 1000 de Cincinnati, derrotado justamente por Djokovic, Federer dominou o rival, que já foi o 58º do ranking e entrou no US Open com o ranking protegido, mas voltou a mostrar oscilações que havia registrado principalmente na última final que disputou.

O suíço disparou 56 bolas vencedoras ao longo dos três sets contra o japonês (contra 18 do adversário), porém anotou 32 erros não forçados, diante de 20 de Nishioka. Mesmo irregular, Federer não teve problemas para se impor diante do oponente, que vem sem maior ritmo de jogo.

O favorito só perdeu o saque em uma única oportunidade, no terceiro set, quando já contava com ampla vantagem no placar. Federer liderava o placar por 4/0 e chegou a desperdiçar dois match points no saque do rival antes de sacramentar a vitória. No total, ele obteve seis quebras de serviço, em 15 oportunidades.

Na segunda rodada, Federer vai enfrentar o francês Benoit Paire, que avançou ao superar o austríaco Dennis Novak por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 3/6, 7/5 e 7/6 (7/5). Na rodada seguinte, se confirmar o favoritismo, o suíço poderá cruzar com o australiano Nick Kyrgios, que eliminou nesta terça o moldávio Radu Albot também por 3 a 1, com parciais de 7/5, 2/6, 6/4 e 6/2.

Ainda nesta terça, quatro cabeças de chave estrearam com vitória no US Open. O belga David Goffin (10º pré-classificado) despachou o italiano Federico Gaio por 6/2, 6/4 e 7/6 (7/5). Na sequência, o belga vai duelar com o holandês Robin Haase, que eliminou o local Mackenzie McDonald por 4/6, 4/6, 6/3, 6/1 e 6/3.

O italiano Fabio Fognini (14º) passou por outro tenista da casa, Michael Mmoh, para avançar. Ele venceu pelo placar de 4/6, 6/2, 6/4 e 7/6 (7/4). O tenista da Itália vai encarar agora o australiano John Millman, algoz do local Jenson Brooksby por 6/4, 6/2 e 6/0.

Já o francês Lucas Pouille (17º cabeça de chave) bateu o alemão Yannick Maden por 7/6 (8/6), 6/2 e 7/5 para assegurar seu lugar na segunda rodada. Seu próximo adversário será o cipriota Marcos Baghdatis, que contou com o abandono do russo Mikhail Youzhny no quarto set. Baghdatis vencia por 6/4, 6/4, 2/6 e 3/1.

Outro cabeça de chave a avançar, o japonês Kei Nishikori (21º) derrotou o alemão Maximilian Marterer por 6/2, 6/2 e 6/3. Nishikori vai encarar agora o francês Gael Monfils, que avançou ao superar o argentino Facundo Bagnis por 7/6 (7/4), 3/6, 6/0 e 6/0.

Também avançaram nesta terça o australiano Alex De Minaur, o local Frances Tiafoe, o alemão Philipp Kohlschreiber, o francês Nicolas Mahut e o casaque Mikhail Kukushkin.