Tsitsipas supera Cuevas e fatura título em Estoril

Em um confronto de gerações no circuito masculino, o grego Stefanos Tsitsipas superou o uruguaio Pablo Cuevas e se sagrou campeão do Torneio de Estoril neste domingo. O tenista de apenas 20 anos venceu o rival de 33 pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), em 1h43min.

Com o triunfo no saibro do torneio português, de nível ATP 250, Tsitsipas vai ganhar uma posição no ranking e vai figurar em nono lugar na lista atualizado desta segunda-feira. O grego levantou seu terceiro troféu de nível ATP na carreira, sendo o primeiro sobre o saibro.

Cuevas, apesar da derrota na final, vai ganhar boas posições na lista. Atual 67º do mundo, ele vai aparecer na 51ª colocação. O uruguaio já foi o 19º do ranking, há três anos.

Cada vez mais confiante na temporada, Tsitsipas concedeu poucas oportunidades a Cuevas neste domingo. Foram apenas dois break points, sendo que o uruguaio converteu apenas um deles. O grego, por sua vez, faturou duas quebras ao longo da partida, sendo uma em cada set.

Tsitsipas sacava melhor e também dominava o fundo de quadra. Cuevas, que era “lucky loser”, demorou para engrenar no jogo. Passou a atuar melhor no segundo set, mas já era tarde demais para tentar ameaçar o triunfo do rival grego.

“Você realmente tem que lutar muito e dar até a sua alma na quadra. Este título significa muito para mim. É sobre o saibro, um dos meus piso favoritos. É legal ter vencido agora torneios tanto na quadra dura quanto no saibro. É por isso que venho lutando bastante”, comentou Tsitsipas.