Thiem supera francês em cinco sets e avança na estreia no Aberto da Austrália

O austríaco Dominic Thiem precisou ficar em quadra até a madrugada de quarta-feira em Melbourne para avançar na sua estreia no Aberto da Austrália. Depois de ficar 3 horas e 42 minutos na Margaret Court Arena, o número 8 do mundo derrotou o francês Benoit Paire, o 61º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/3, 5/7, 1/6 e 6/3.

Os dois primeiros sets do duelo pareciam indicar que Thiem conquistaria a vitória com mais facilidade. Afinal, as duas parciais foram praticamente idênticas, com o austríaco convertendo dois break points e perdendo o saque em apenas uma oportunidade para abrir 2 a 0, vencendo por 6/4 e 6/3.

Só que Paire reagiu no segundo set. Se safou nas três vezes que teve o seu saque ameaçado e converteu um break point para vencer por 7/5. Já no quarto set, aproveitou dois break points no começo para triunfar por 6/1.

Mas Thiem foi superior no set de desempate. Não teve o saque ameaçado e conseguiu quebra de serviço no oitavo game, fechando a partida na sequência. Assim, repetiu a vitória que teve sobre o francês na terceira rodada do Aberto da Austrália de 2017, no único confronto anterior entre eles.

Thiem nunca foi além das oitavas de final em Melbourne. E o seu próximo adversário no primeiro Grand Slam da temporada vai ser o australiano Alexei Popyrin (149º), que passou pelo alemão Mischa Zverev (7/5, 7/6 e 6/4).