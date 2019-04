Thiago Monteiro vence russo e entra na chave principal do ATP 250 de Munique

O tenista brasileiro Thiago Monteiro passou pelo qualifying e entrou na chave principal do ATP 250 de Munique, disputado em quadras de saibro na Alemanha. Neste domingo, ele derrotou o russo Andrei Rublev, 88.º colocado no ranking mundial, por 2 sets a 1 – com parciais de 6/3, 6/7 (6/8) e 6/4 -, pela segunda rodada, e conseguiu a vaga.

No sábado, em sua estreia no qualifying, o cearense havia vencido o espanhol Albert Ramos Viñolas (número 83 do mundo). A estreia na chave principal acontecerá já nesta segunda-feira contra o alemão Jan Lennard Struff, 51.º do ranking, que jogou em Barcelona (ATP 500) nesta semana e caiu nas quartas de final para o espanhol Rafael Nadal.

“Estou muito feliz de ter passado esse qualifying muito duro e de ter derrotado dois jogadores como o Ramos Viñolas e o Rublev, que estão entre os 90 do mundo e tem título de ATP”, disse Thiago Monteiro, atual número 1 do Brasil e 112 do mundo. “Essa vitória de hoje (domingo) me dá muita confiança. Eu me mantive firme o tempo todo e foi realmente nos detalhes”.

Para desafiar Struff, o cearense sabe que terá que usar outra tática. “Diferente dos outros dois jogadores, ele saca muito. Vou precisar estar firme de cabeça e entrar bem nas devoluções. Ele joga muito rápido, é alto e usa isso bem”, completou.