Thiago Monteiro recebe convite para participar do Rio Open

O cearense Thiago Monteiro foi convidado nesta segunda-feira pela organização do Rio Open para participar da próxima edição do ATP 500, que vai ser disputada no Jockey Club Brasileiro, de 16 a 24 de fevereiro. Ele é o segundo tenista do País garantido no evento, sendo que o outro vai ser Thiago Wild.

Enquanto Wild se garantiu no Rio Open ao vencer a Maria Esther Bueno Cup, Monteiro recebeu o convite por ser o melhor tenista brasileiro no ranking da ATP em 4 de fevereiro.

Embora ainda reste uma semana para essa atualização do ranking, o cearense não pode mais ser ultrapassado por Rogério Dutra Silva, pois, assim como ele, o compatriota vai participar da Copa Davis no próximo fim de semana. E Monteiro ascendeu para o 107º lugar no ranking ao ser campeão no último domingo do Challenger de Punta del Este.

“Fico muito feliz e agradecido pela oportunidade de jogar este torneio tão importante e que tem um papel único na história da minha carreira. Quero dar o meu melhor mais uma vez no maior torneio da América do Sul, contar com o apoio da torcida e continuar neste bom momento que estou vivendo”, afirmou Monteiro.

O brasileiro conseguiu uma vitória histórica na edição de 2016 do Rio Open ao passar na primeira rodada pelo francês Jo-Wilfried Tsonga, na época um dos dez melhores tenistas do mundo. E a sua melhor campanha no evento foi alcançada em 2017, quando avançou até as quartas de final.

O Rio Open terá cinco tenistas entre os 25 melhores do ranking: o austríaco Dominic Thiem, número 8 do mundo, os italianos Fabio Fognini e Marco Cecchinato, o argentino Diego Schwartzman e o espanhol Pablo Carreño Busta.

Ainda faltam sete vagas a serem preenchidas no Rio Open, sendo quatro a serem distribuídas através do qualifying. Há um convite de posse da IMG e outro reservado para tenistas da lista A+ da ATP, além de uma vaga para jogadores que não puderem disputar o qualifying por ainda estarem em ação em outro torneio. Caso essas duas últimas não sejam solicitadas, serão preenchidas por “alternates”.