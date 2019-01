Tenista de 18 anos surpreende Wozniacki e encara Venus em Auckland

A jovem canadense Bianca Andreescu foi a grande estrela da rodada desta quinta-feira no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. A tenista de apenas 18 anos, após enfrentar dores nas costas e uma gripe, desbancou a principal favorita ao título ao superar a dinamarquesa Caroline Wozniacki.

A cabeça de chave número 1 do torneio foi superada por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 2h12min de confronto. Wozniacki fazia sua segunda partida oficial de 2019, em preparação para o Aberto da Austrália, onde tentará defender o título do ano passado, a partir do dia 14, em Melbourne.

Nesta quinta, porém, a ex-número 1 do mundo oscilou no serviço e acabou se tornando alvo fácil da 152ª do ranking. Wozniacki sofreu quatro quebras de saque, sendo duas em cada parcial. E só conseguiu obter duas, sem ameaçar a vitória da rival mais jovem.

“Eu não consigo acreditar nisso agora. Eu sempre sonhei em jogar neste nível, contra jogadores de nível Top. E agora, estou aqui jogando contra uma das melhores. Eu realmente não sei o que dizer agora”, afirmou a jovem canadense, após eliminar Wozniacki.

Na sequência, pelas quartas de final, Andreescu terá mais um desafio complicado pela frente. Ela enfrentará a veterana norte-americana Venus Williams, sexta cabeça de chave. A ex-líder do ranking avançou nesta quinta ao derrotar a compatriota Lauren Davis por 6/4 e 6/3.

Para o novo duelo, a tenista canadense terá que superar a gripe que não chegou a atrapalhar o seu rendimento nesta quinta. “Eu estou com esta tosse há três semanas e já estou me acostumando com isso. Também tive umas dores nas costas nos últimos meses, mas estou superando, embora não saiba como. Estou apenas lutando em cada ponto”, declarou.

Venus vem de uma boa vitória na estreia, quando despachou a também ex-número Victoria Azarenka, da Bielo-Rússia. A americana disputa seu primeiro torneio da temporada, também de olho no Aberto da Austrália.

Outro duelo de quartas de final também foi definido nesta quinta. Será entre a americana Amanda Anisimova e a eslovaca Viktoria Kuzmova. A primeira despachou a checa Barbora Strycova, quinta cabeça de chave, por duplo 6/3. Kuzmova derrotou a americana Sofia Kenin por 7/5, 5/7 e 6/3.