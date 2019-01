Soares e Murray vencem e avançam à semifinal em Sydney

O brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray venceram mais uma no Torneio de Sydney, nesta quarta-feira, e avançaram às semifinais da competição australiana, de nível ATP 250. A dupla do brasileiro derrotou o croata Ivan Dodig e o francês Edouard Roger-Vasselin pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h16min.

Cabeça de chave número dois do torneio, Soares/Murray faturou duas quebras de saque no duelo, uma em cada set, e não teve o serviço perdido em nenhum momento da partida. Foram três break points salvos, todos no primeiro set. No segundo, eles dominaram com facilidade.

Na semifinal, brasileiro e britânico vão enfrentar Ken Skupski e Neal Skupski, dupla de irmãos britânicos, na briga por uma vaga na decisão. O Torneio de Sydney é um dos preparatórios para o Aberto da Austrália, que terá início no dia 14, em Melbourne.

Para Soares e Murray, a competição se tornou mais importante na preparação porque no primeiro torneio da dupla na nova temporada, em Doha, eles foram eliminados logo na estreia.

Pela chave de simples, os principais cabeças de chave não decepcionaram nesta quarta. A começar pelo principal favorito, o grego Stefanos Tsitsipas, que despachou o argentino Guido Andreozzi por 6/3 e 6/4. Foi a estreia do cabeça de chave número 1.

Na sequência, já pelas quartas de final, o grego vai encarar o italiano Andreas Seppi, oitavo pré-classificado, que avançou nesta quarta ao derrotar o eslovaco Martin Klizan por 7/6 (7/2) e 6/2.

Terceiro cabeça de chave, o argentino Diego Schwartzman também fez boa estreia. Ele bateu o espanhol Guillermo Garcia-López por 6/2 e 6/3. Nas quartas, o tenista da Argentina vai enfrentar o japonês Yoshihito Nishioka, que despachou o russo Andrey Rublev por 6/3 e 6/1.

Também venceram nesta quarta os cabeças de chave Gilles Simon (4º), da França, e Alex De Minaur (5º), da Austrália. Já o húngaro Marton Fucsovics (7º) se despediu do torneio.