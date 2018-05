Rogério Dutra Silva massacra eslovaco e disputa vaga em Roland Garros com checo

O tênis brasileiro pode contar com dois representantes na chave principal de Roland Garros. Um dia após Thomaz Bellucci se classificar à rodada final do qualifying do Grand Slam parisiense, Rogério Dutra Silva seguiu os passos do compatriota ao derrotar o eslovaco Andrej Martin, 164º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, em apenas 58 minutos.

Essa foi a terceira vez que Dutra Silva enfrentou o eslovaco, sendo a primeira em que o brasileiro triunfou. Ele havia perdido para o rival no Torneio de Quito nesta temporada e também caiu no qualifying da edição de 2014 do US Open, mas agora se deu bem, ficando a um triunfo da vaga em Roland Garros.

A vitória sobre Martin foi facilmente conquistada por Rogerinho. Eles até conseguiram o mesmo número de winners – 12 -, mas o eslovaco cometeu 38 erros não-forçados, 26 a mais do que o brasileiro. E isso acabou sendo determinante para o triunfo de Dutra Silva, o que incluiu um “pneu” no segundo set.

Na briga pela vaga na chave de Roland Garros, Dutra Silva, o número 132 do mundo, vai encarar o checo Zdenek Kolar, o 230º colocado no ranking da ATP, que aplicou um duplo 6/3 no italiano Stefano Napolitano (207º) nesta quinta. O duelo está previsto para ser realizado na sexta-feira, sendo que o brasileiro passou pelo rival na edição de 2015 do Torneio de Praga, no único confronto anterior entre eles.

Já Bellucci também entrará em quadra na sexta na briga pela classificação à Roland Garros. Hoje apenas o número 269 do mundo, o brasileiro vai encarar o belga Ruben Bemelmans, o 111º colocado no ranking.