Rival abandona e Sharapova avança às quartas de final em Shenzhen

A tenista russa Maria Sharapova avançou às quartas de final do Torneio de Shenzhen, na China, nesta quarta-feira. A ex-número 1 do mundo contou com o abandono da rival, a local Xinyu Wang, no segundo set. A convidada da organização venceu o set inicial no tie-break, por 7/6 (7/4), e perdia o segundo, por 5/2, quando desistiu do duelo.

Apesar do fim precoce do duelo, ainda no segundo set, as duas tenistas já estavam em quadra há 1h47min, num jogo marcado pelo equilíbrio. Sharapova é a atual 29ª colocada do ranking enquanto a chinesa, de apenas 17 anos, ocupa somente o 309º posto da lista da WTA. Wang alegou cãibras para desistir da partida.

Ao fim do jogo, Sharapova foi até a jovem chinesa para consolá-la. “Você jogou de forma inacreditável”, dissera a russa à rival. A chinesa chegou a liderar o segundo set por 2/0 antes de sofrer a virada da ex-líder do ranking e, posteriomente, desistir do confronto.

Nas quartas de final, Sharapova vai enfrentar a bielo-russa Aryna Sabalenka, 13ª do ranking e cabeça de chave número 1 do torneio chinês. Nesta quarta, a favorita derrotou a russa Ekaterina Alexadrova por duplo 6/3.

Em outro jogo do dia, a checa Kristyna Pliskova se despediu da competição ao ser batida pela romena Monica Niculescu, que veio do qualifying. A tenista da Romênia venceu o jogo por 2 a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/3 e 6/4.

Na sequência, Niculescu vai enfrentar a local Yafan Wang, que avançou na chave ao superar a tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/4.