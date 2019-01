Raonic elimina Zverev e encara francês nas quartas no Aberto da Austrália

Não foi desta vez que o alemão Alexander Zverev conseguiu brilhar num Grand Slam. O atual número quatro do mundo, campeão do ATP Finals, em novembro, foi eliminado nas oitavas de final do Aberto da Austrália, nesta segunda-feira, em Melbourne. Com uma fraca atuação, o alemão caiu diante do canadense Milos Raonic em sets diretos, com parciais de 6/1, 6/1 e 7/6 (7/5).

Diante de um Zverev um tanto apático, Raonic não precisou ser brilhante em quadra. Mas não deixou de mostrar força no saque. Foram 15 aces, contra seis do rival, e aproveitamento de 80% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Ele anotou ainda 45 bolas vencedoras, contra 21 do número quatro do mundo. Equilíbrio somente nos erros não forçados: 24 para o canadense e 23 para Zverev.

Mais confiante, Raonic obteve seis quebras de saque, em 20 break points cedidos pelo alemão. Zverev, por sua vez, obteve a quebra na única oportunidade que teve. Não foi, de longe, suficiente para ameaçar o triunfo do tenista número 17 do mundo, vice-campeão de Wimbledon em 2016.

Zverev chegou a salvar dois match points no terceiro set, e até quebrou uma raquete diante de sua frustração em quadra, antes de ceder a derrota, após 1h59min de confronto.

Com a vitória, Raonic avançou às quartas de final e ficou perto de repetir sua melhor campanha em Melbourne. Em 2016 foi semifinalista. Para tanto, o canadense terá pela frente agora o francês Lucas Pouille, que precisou suar para buscar a virada sobre o croata Borna Coric também nesta segunda.

Pouille superou um fraco início de jogo para superar o rival por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4, 7/5 e 7/6 (7/2). Com o resultado, o tenista da França voltará a disputar a fase de quartas de final de um Grand Slam desde que se destacou na temporada 2016, fazendo quartas tanto em Wimbledon quanto no US Open.