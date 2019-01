Por chuva, jogo de Sharapova é adiado no Torneio de Shenzhen

O duelo entre a russa Maria Sharapova e a bielo-russa Aryna Sabalenka foi adiado para sexta-feira no Torneio de Shenzhen, na China. A chuva adiou também outro duelo das quartas de final e impediu a finalização de outras duas partidas desta mesma fase da competição chinesa.

Sabalenka, primeira cabeça de chave, e Sharapova, quinta pré-classificada, nem chegaram a entrar em quadra nesta quinta. O mesmo aconteceu com a romena Monica Niculescu, que saiu do qualifying, e a local Wang Yafan, que também tinham jogo agendado para esta quinta.

As russas Veronika Kudermetova, do qualifying, e Vera Zvonareva chegaram a disputar o primeiro set, com vitória da primeira por 6/4. O mau tempo impediu a sequência da partida. E a romena Sorana Cirstea vencia a norte-americana Alison Riske por 2/0 no set inicial quando o jogo precisou ser interrompido.

Todas as partidas serão retomadas ou iniciadas nesta sexta-feira, o que vai atrapalhar a programação da semifinal e, possivelmente, da decisão do título. Pela programação inicial do torneio chinês, a final será disputada no sábado.