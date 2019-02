Por causa da chuva, Rio Open adia programação do 1º dia para terça-feira

A chuva incessante que caiu sobre o Rio de Janeiro nesta segunda-feira impediu a realização das primeiras partidas da edição de 2019 do Rio Open. Por causa do clima, a organização do torneio decidiu adiar toda a programação do dia de estreia da competição para esta terça-feira.

Apenas três partidas foram iniciadas nesta segunda-feira. Na chave de simples, o argentino Federico Delbonis derrotava o tunisiano Malek Jaziri por 5/3 no primeiro set quando a partida foi interrompida. Já o espanhol Roberto Carballés Baena batia o chileno Nicolás Jarry por 4/3, também na primeira parcial.

Os únicos brasileiros que chegaram a entrar em quadra nesta segunda foram Fernando Romboli e Thiago Monteiro. Na chave de duplas, eles haviam derrotado os britânicos Luke Bambridge e Jonny O’Mara por 6/2 no primeiro set e empatavam por 1/1 no segundo quando a chuva impediu a sequência do confronto.

Com o adiamento, a organização terá que apertar a agenda prevista para esta terça-feira. O destaque do dia deverá ser a estreia do austríaco Dominic Thiem, cabeça de chave número 1, que tem confronto agendado diante do sérvio Laslo Djere para a noite.