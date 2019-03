Pliskova vence e fará duelo de ex-líderes do ranking com Halep em Miami

Em confrontos de tenistas da República Checa, a experiente Karolina Pliskova levou a melhor sobre Marketa Vondrousova, de apenas 19 anos. A ex-número 1 do mundo, e atual 7ª do ranking, derrotou a compatriota por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h20min, e avançou às semifinais do Torneio de Miami, nos Estados Unidos.

Sem sofrer maiores ameaças na noite desta quarta-feira, a tenista de 27 anos dominou o duelo do começo ao fim. Sofreu apenas uma quebra de saque e impôs três sobre a atual 59ª do mundo. Além disso, sacou melhor, sem correr maiores riscos ao longo do confronto.

Com o triunfo, Pliskova supera suas campanhas anteriores em Miami. Ela nunca havia alcançado as semifinais. Por duas vezes, fora eliminada nas quartas, em 2015 e no ano passado.

O resultado fez a checa se credenciar para o duelo com a romena Simona Halep, outra ex líder do ranking. Nesta quarta, a tenista da Romênia avançou ao superar a chinesa Qiang Wang por 6/4 e 7/5. A outra semifinal vai reunir a estoniana Anett Kontaveit e a australiana Ashleigh Barty.

No masculino, se garantiram nas semifinais o canadense Felix Auger-Aliassime e o local John Isner, atual campeão de Miami. O primeiro, de apenas 18 anos, avançou a sua primeira semifinal de nível Masters 1000. Vindo do qualifying, ele derrotou nesta quarta o croata Borna Coric por 7/6 (7/3) e 6/2.

Seu adversário na briga por uma vaga na decisão será o local John Isner, que superou o espanhol Roberto Bautista Agut, algoz do sérvio Novak Djokovic, em dois tie-breaks: 7/6 (7/1) e 7/6 (7/5). O confronto da outra semifinal será conhecido nesta quinta-feira.