Osaka perde 1º jogo como líder do ranking e Halep avança em Dubai

As duas primeiras colocadas do ranking da WTA tiveram destinos opostos no Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta terça-feira. A japonesa Naomi Osaka perdeu em seu primeiro jogo como número 1 do mundo, enquanto a romena Simona Halep estreou com vitória na importante competição, de nível Premier.

Com uma atuação abaixo na média, principalmente no saque, a nova líder do ranking caiu diante da francesa Kristina Mladenovic, 67º do mundo, pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/3. Osaka colocou em quadra apenas 45% do seu primeiro serviço, cometeu cinco duplas faltas (apenas um ace) e sofreu sete quebras de saque, em dez oportunidades.

Jogando em seu piso favorito, a campeã do Aberto da Austrália ainda faturou quatro quebras sobre a rival, mas não sustentou o ritmo ao longo de todos os games. Acabou eliminada de forma precoce em Dubai após apenas 1h06min de confronto. Nas oitavas de final, Mladenovic vai enfrentar a espanhola Carla Suárez Navarro, que venceu nesta terça a chinesa Shuai Zhang por duplo 6/4.

Simona Halep, por sua vez, teve melhor desempenho em sua estreia. A número dois do mundo, que liderava o ranking até o primeiro Grand Slam do ano, bateu a canadense Eugenie Bouchard por 7/6 (7/4) e 6/4. A romena entrou em quadra poucas horas após anunciar que havia demitido o técnico holandês Thierry Van Cleemput, com quem estava trabalhando há apenas uma semana.

Halep foi irregular no saque nesta terça, mas teve desempenho superior ao de Osaka. A romena colocou em quadra 70% do seu primeiro serviço. E venceu 79% dos pontos quando jogou com este primeiro saque. Acabou sofrendo uma quebra na única chance cedida à rival, mas obteve duas quebras e sacramentou o favoritismo em 1h42min.

Nas oitavas, a vice-líder do ranking vai enfrentar a ucraniana Lesia Tsurenko, que avançou ao superar a chinesa Lin Zhu por 2 a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 6/3.

Também avançaram nesta terça tenistas de peso no circuito, como a checa Petra Kvitova, a alemã Angelique Kerber e a espanhola Garbiñe Muguruza. Atual número quatro do mundo, a checa despachou a compatriota Katerina Siniakova por 6/7 (3/7), 6/4 e 6/4.

Segunda cabeça de chave do torneio (a competição teve início antes da atualização do ranking), Kvitova vai encarar agora a norte-americana Jennifer Brady, que despachou a francesa Caroline Garcia por 6/4 e 7/5.

Kerber, sétima do ranking, estreou vencendo a eslovena Dalila Jakupovic por 7/6 (7/4) e 6/3. Nas oitavas, a alemã terá pela frente a taiwanesa Su-Wei Hsieh, que avançou na chave ao vencer a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 6/1 e 6/2.

Já Garbiñe Muguruza ganhou da chinesa Saisai Zheng nesta terça. A espanhola levou a melhor pelo placar de 7/5 e 6/2. Nas oitavas, a ex-número 1 do mundo deve fazer um dos melhores confrontos da rodada diante da ucraniana Elina Svitolina. A atual número seis do mundo também venceu nesta terça, ao eliminar a tunisiana Ons Jabeur, que abandonou no segundo set – 7/6 (7/4) e 4/0.

Ainda nesta terça, avançaram na chave de Dubai a bielo-russa Aryna Sabalenka, a suíça Belinda Bencic, as norte-americanas Alison Riske e Sofia Kenin e a eslovaca Viktoria Kuzmova, algoz da holandesa Kiki Bertens, oitava colocada do ranking.