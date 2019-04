Número 1 do mundo, Osaka se vinga de taiwanesa e vence na estreia em Stuttgart

De volta às quadras depois de um mês, a japonesa Naomi Osaka teve pela frente nesta quinta-feira a mesma adversária que enfrentou pela última vez. No Torneio de Miami, nos Estados Unidos, a atual número 1 do mundo caiu para a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 2 sets a 1, mas desta vez, pelas oitavas de final de Stuttgart, competição realizada em quadras de saibro na Alemanha, deu o troco e venceu em sua estreia por 2 a 0 – com parciais de 6/4 e 6/3.

Entrando avançada na chave por ser “bye” como a cabeça de chave número 1, Osaka já se garantiu nas quartas de final do torneio alemão e agora medirá forças contra a croata Donna Vekic, que derrotou a russa Daria Kasatkina por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5.

Esta foi a terceira vez nesta temporada que Osaka teve Hsieh pela frente. Antes de ser batida pela taiwanesa em Indian Wells, a número 1 do mundo teve trabalho para derrotar a rival em três sets na terceira rodada do Aberto da Austrália, Grand Slam em Melbourne que acabou com o título da japonesa. “É uma rival complicada. Nunca se sabe realmente o que (ela) vai fazer”, disse a tenista nipônica, ainda em quadra, após vencer nesta quinta-feira.

Também pelas oitavas de final, a letã Anastasija Sevastova, cabeça de chave número 7 em Stuttgart, passou com facilidade pela alemã Laura Siegemund por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Sua próxima rival será a checa Petra Kvitova, atual terceira do mundo, que na quarta-feira passou pela belga Greet Minnen.

Por fim, a estoniana Anett Kontaveit, 15.ª colocada do ranking da WTA, derrotou a russa Anastasia Pavlyuchenkova (número 34 do mundo) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.