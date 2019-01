Número 1 do mundo, Halep perde na estreia em Sydney em retorno às quadras

Atual número 1 do mundo, a tenista romena Simona Halep decepcionou em seu retorno às quadras. Afastada dos torneios desde o fim de setembro, a líder do ranking foi eliminada logo na estreia no Torneio de Sydney, na Austrália, nesta quarta-feira. A favorita foi superada pela local Ashleigh Barty pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Halep não entrava em quadra desde que caiu na estreia em Pequim, na China. Com problemas físicos, ela vinha exibindo atuações irregulares, com três quedas seguidas em estreias, incluindo o US Open. Uma lesão nas costas a fez encerrar sua temporada de forma precoce, evitando cirurgia.

Totalmente recuperada, Halep fez o seu retorno nesta quarta. Mas esteve aquém do esperado. A líder do ranking foi dominada em sua estreia em Sydney. Ela sofreu quatro quebras de saque no duelo, sendo duas em cada parcial. E faturou apenas duas. Barty, atual 15ª do mundo, fechou o jogo após 1h27min.

Foi o único torneio preparatório de Halep para o Aberto da Austrália, cuja chave principal terá início no dia 14, em Melbourne. A romena defende o vice-campeonato no primeiro Grand Slam da temporada.

Em Sydney, nas quartas de final, Ashleigh Barty vai enfrentar a belga Elise Mertens, que despachou nesta quarta a estoniana Anett Kontaveit por 6/3 e 6/1.

Outra favorita ao título, a checa Petra Kvitova não decepcionou. A quinta cabeça de chave superou a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 7/6 (7/2) e 6/2 e avançou às quartas de final. Na sequência, a dona de dois títulos de Wimbledon vai duelar com a alemã Angelique Kerber, número dois do mundo e atual campeã do Grand Slam londrino.

Já a norte-americana Sloane Stephens, quarta pré-classificada, foi eliminada, com direito a um “pneu” diante da casaque Yulia Putintseva, pelo placar de 3/6, 7/6 (7/4) e 6/0. A tenista do Casaquistão vai duelar agora com a holandesa Kiki Bertens, sétima cabeça de chave, que avançou graças ao abandono da espanhola Garbiñe Muguruza.

Também venceram nesta quarta a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich e a suíça Timea Bacsinszky, responsável pela eliminação da local Samantha Stosur por 5/7, 6/4 e 6/3.

HOBART – Em outro torneio disputado na Austrália, em preparação ao primeiro Grand Slam do ano, as cabeças de chave se garantiram nas quartas de final. A francesa Alize Cornet (6ª) superou a compatriota Pauline Parmentier por 6/3 e 6/0. E belga Kirsten Flipkens (7ª) ganhou da eslovaca Viktoria Kuzmova por 6/7 (3/7), 6/4 e 6/1.

Responsável por eliminar a principal favorita ao título, a francesa Caroline Garcia, a norte-americana Sofia Kenin venceu mais uma nesta quarta. Ela superou a tunisiana Ons Jabeur por 7/6 (8/6) e 6/3. Também avançaram nesta quarta a belga Greet Minnen, a eslovaca Anna Schmiedlova, a romena Irina-Camelia Begu, a ucraniana Dayana Yastremska e a suíça Belinda Bencic.