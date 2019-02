Nishikori vence na estreia e russo leva virada em Roterdã

Principal favorito do Torneio de Roterdã, o tenista japonês Kei Nishikori levou um susto nesta terça-feira, mas venceu em sua estreia na competição holandesa, de nível ATP 500 e disputada sobre quadra dura. O cabeça de chave número 1 precisou buscar a virada para superar o francês Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/4, em 2h11min de confronto.

Atual número 7 do mundo, Nishikori voltou à quadra após abandonar nas quartas de final do Aberto da Austrália por problemas físicos. Totalmente reabilitado, o japonês teve dificuldades para ganhar ritmo de jogo no set inicial, mas deslanchou a partir do segundo diante do 36º do ranking, vice-campeão em Montpellier, no fim de semana passado.

Nishikori terminou o jogo com três quebras de saque, contra apenas um do rival francês, que está mais acostumado a jogar as chaves de duplas do circuito. Na sequência, pelas oitavas de final, o tenista asiático vai enfrentar o letão Ernests Gulbis, que avançou ao superar o romeno Marius Copil por 6/2 e 6/4.

Já o russo Karen Khachanov, cabeça de chave número dois da competição holandesa, decepcionou em sua estreia. O campeão do Masters 1000 de Paris em 2018 foi surpreendido pelo local Tallon Griekspoor, apenas o 211º do mundo e convidado da organização, por 3/6, 6/3 e 6/2.

Outro a ser surpreendido na rodada desta terça foi o belga David Goffin. O oitavo cabeça de chave foi eliminado logo na estreia ao cair diante do francês Gael Monfils por 7/6 (7/5) e 7/5. O próximo adversário de Monfils será o italiano Andreas Seppi.

Ainda nesta terça, avançaram o canadense Milos Raonic, o checo Tomas Berdych, o canadense Denis Shapovalov e o espanhol Fernando Verdasco.