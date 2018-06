Nadal sustenta liderança do ranking e Del Potro sobe para o 4º lugar

Após uma dura batalha no saibro nos últimos meses, Rafael Nadal sustentou a liderança do ranking da ATP ao conquistar pela 11ª vez o Torneio de Roland Garros, no domingo. Na atualização da lista, nesta segunda, o espanhol segue na ponta, com 100 pontos de vantagem sobre o suíço Roger Federer.

Nadal iniciou a temporada de saibro na Europa com a missão de defender ao menos quatro títulos conquistados no ano passado. E o objetivo foi cumprido, ainda que tenha compensado a queda nas quartas de final no Masters 1000 de Roma, em 2017, pela eliminação na mesma fase no Masters de Madri, neste ano.

A derrota inesperada em Madri custou a liderança provisória a Nadal. Federer retomou a ponta por apenas uma semana. Mas o suíço poderá retornar à primeira colocação já nesta semana, se ao menos chegar à final do Torneio de Stuttgart, que abre a curta temporada de grama.

Assim como Nadal e Federer, o alemão Alexander Zverev manteve sua posição no ranking. Em terceiro, é seguido agora pelo argentino Juan Martín del Potro. Eliminado na semifinal de Roland Garros, pelo próprio Nadal, Del Potro igualou sua melhor colocação na lista da ATP, obtida inicialmente em 2010.

Com a subida de Del Potro, o croata Marin Cilic e o búlgaro Grigor Dimitrov perderam uma posição, figurando em quinto e sexto, respectivamente. Vice-campeão em Paris, o austríaco Dominic Thiem subiu do oitavo para o sétimo posto. E o sul-africano Kevin Anderson caiu um lugar, para o oitavo.

O Top 10 do ranking é completado pelo belga David Goffin e pelo norte-americano John Isner, que mantiveram suas posições.

O maior destaque do ranking atualizado nesta segunda é o italiano Marco Cecchinato. Grande surpresa em Roland Garros, quando foi até as quartas de final (antes nunca havia vencido um jogo sequer em chave principal de Grand Slam), o tenista da Itália deu um salto de 45 posições, passando de 72º para o 27º.

Entre os brasileiros, os dois mais bem colocados perderam posições. Número 1 do País, Rogério Dutra Silva caiu cinco colocações, para o 139º lugar. E Thiago Monteiro despencou 17 posições, para 140º. Já Guilherme Clezar e Thomaz Bellucci subiram na lista. Clezar ganhou 13 colocações (218º), enquanto o ex-número 1 do Brasil conquistou quatro postos (274º).

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking da ATP:

1.º – Rafael Nadal (ESP), 8.770 pontos

2.º – Roger Federer (SUI), 8.670

3.º – Alexander Zverev (ALE), 5.965

4.º – Juan Martín del Potro (ARG), 5.080

5.º – Marin Cilic (CRO), 4.950

6.º – Grigor Dimitrov (BUL), 4.870

7.º – Dominic Thiem (AUT), 3.835

8.º – Kevin Anderson (RSA), 3.635

9.º – David Goffin (BEL), 3.110

10.º – John Isner (EUA), 3.070

11.º – Diego Schwartzman (ARG), 2.435

12.º – Pablo Carreño (ESP), 2.145

13.º – Sam Querrey (EUA), 2.130

14.º – Jack Sock (EUA), 2.110

15.º – Fabio Fognini (ITA), 2.030

16.º – Roberto Bautista Agut (ESP), 2.030

17.º – Lucas Pouille (FRA), 2.030

18.º – Kyle Edmund (ING), 1.950

19.º – Tomas Berdych (RCH), 1.715

20.º – Hyeon Chung (CRS), 1.685

139.º – Rogério Dutra Silva (BRA), 411

140.º – Thiago Monteiro (BRA), 411

218.º – Guilherme Clezar (BRA), 261

274.º – Thomaz Bellucci (BRA), 201