Nadal retoma topo do ranking em sexta troca de liderança com Federer em 2018

Pela sexta vez em seis meses da atual temporada, Roger Federer e Rafael Nadal se alternaram na liderança do ranking da ATP. Na atualização desta segunda-feira, o espanhol aparece na ponta com 50 pontos de vantagem sobre o suíço.

Se continuarem nesse ritmo, a tendência é que a dupla alcance mais um recorde em suas carreiras recheadas de feitos inéditos. O ano de 1983 foi o que mais teve trocas na primeira colocação do ranking. Dez no total.

Nadal assumiu a ponta da classificação graças à derrota de Federer na final do Torneio de Halle. O suíço buscava o decacampeonato na competição e o 99º troféu da carreira, mas foi superado pelo jovem croata Borna Coric, de apenas 21 anos, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 3/6 e 6/2.

O espanhol não tinha pontos para defender e permanecerá na ponta do ranking até pelo menos o final do Torneio de Wimbledon, que termina dia 15 de julho, data da final da Copa do Mundo – a atualização do ranking acontece no dia seguinte. Nadal agora acumula 178 semanas na liderança durante a carreira. Em 2018, ele ficou por 18 semanas na ponta, enquanto Federer ficou durante seis.

Enquanto o suíço estava em quadra defendendo os pontos do título do ano passado em Halle, Nadal fez uma pausa na temporada depois de vencer quatro torneios disputados no saibro neste ano. Coric, que frustrou as pretensões de Federer alcançar o centésimo título da carreira em Wimbledon, subiu 13 posições no ranking e agora ocupa a 21ª colocação.

O sérvio Novak Djokovic foi outro destaque entre os melhores da lista. Ele subiu cinco lugares e agora é o 17º. Depois de deixar a liderança do ranking em 6 de novembro de 2016, ele confirmou boa ascensão novamente. As posições conquistadas vieram após o vice-campeonato no Torneio de Queens, disputado no último domingo. Na decisão, ele perdeu para o croata Marin Cilic, que subiu uma posição e agora é quinto do ranking.

Entre os brasileiros, Thiago Monteiro agora é o que ocupa melhor posição do ranking do País. Ele chegou às semifinais do challenger de L’Aquila e subiu seis lugares. Agora ocupa posto de número 132, à frente de Rogério Dutra Silva (136º). Guilherme Clezar, que também caiu nas semifinais do mesmo torneio italiano, subiu 22 posições e agora é o atual 191 do mundo. Thomaz Bellucci caiu dois lugares e está em 276º.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking da ATP:

1.º – Rafael Nadal (ESP), 8.770

2.º – Roger Federer (SUI), 8.720 pontos

3.º – Alexander Zverev (ALE), 5.755

4.º – Juan Martín del Potro (ARG), 5.080

5.º – Marin Cilic (CRO), 5.060

6.º – Grigor Dimitrov (BUL), 4.780

7.º – Dominic Thiem (AUT), 3.835

8.º – Kevin Anderson (RSA), 3.635

9.º – David Goffin (BEL), 3.110

10.º – John Isner (EUA), 3.070

11.º – Diego Schwartzman (ARG), 2.435

12.º – Pablo Carreño (ESP), 2.145

13.º – Sam Querrey (EUA), 2.130

14.º – Roberto Bautista Agut (ESP), 2.120

15.º – Jack Sock (EUA), 2.110

16.º – Fabio Fognini (ITA), 2.030

17.º – Novak Djokovic (SERV), 1.965

18.º – Kyle Edmund (ING), 1.950

19.º – Nick Kyrgios (AUS), 1.855

20.º – Lucas Pouille (FRA), 1.835

132.º – Thiago Monteiro (BRA), 434

136.º – Rogério Dutra Silva (BRA), 411

191.º – Guilherme Clezar (BRA), 304

276.º – Thomaz Bellucci (BRA), 201