Murray revela ter realizado nova cirurgia no quadril

Próximo do fim da sua carreira e ainda sem saber até mesmo se voltará a entrar em quadra, o tenista britânico Andy Murray passou por uma segunda operação no quadril, tendo implantado um metal na região apenas um ano após o seu primeiro procedimento na articulação.

O dono de três títulos de Grand Slam publicou uma mensagem, nesta terça-feira, no Instagram dizendo que realizou a cirurgia em Londres na segunda. “Esperançosamente esse será o fim da minha dor no quadril”, escreveu o britânico.

O que não se sabe é o que a cirurgia pode significar para o futuro de Murray, de 31 anos, no tênis. Antes do Aberto da Austrália, onde ele perdeu na primeira rodada, em 14 de janeiro, o britânico disse que planejava se aposentar em 2019, em Wimbledon, mas admitiu que o evento em Melbourne poderia ser o último da sua carreira.

Murray fez história ao encerrar um jejum de 77 anos da Grã-Bretanha sem um título do torneio masculino de simples de Wimbledon em 2013. Ele também venceu o torneio em 2016, além de ter sido campeão do US Open em 2012. Na sua carreira, ainda faturou duas medalhas de ouro olímpicas em simples e uma Copa Davis, além de ter alcançado a liderança do ranking da ATP.

A publicação desta terça-feira inclui duas fotos, uma de Murray em uma cama de hospital e a outra de um raio X. “Agora eu tenho um quadril de metal como você pode ver”, escreveu Murray, antes de mostrar que seu senso de humor está intacto, acrescentando: “E eu pareço ter um pouco de intestino.”

O britânico sofre com dores no quadril há anos e já realizou uma operação em janeiro 2018. Mas isso não resolveu o problema. E após perder para o espanhol Roberto Bautista Agut no Aberto da Austrália, Murray indicou que decidiria rapidamente se faria uma nova cirurgia no quadril, o que realizou agora.

Para isso, pode ter pesado conversas de Murray com o duplista norte-americano Bob Bryan, que realizou um implante de metal no quadril em agosto passado. Ele voltou a treinar em dezembro e participou em janeiro do Aberto da Austrália.