Murray reitera que pretende voltar a jogar na temporada de grama

Perto de completar um ano de afastamento do circuito, o tenista escocês Andy Murray reiterou nesta terça-feira que pretende fazer seu retorno às quadras na curta temporada de grama, nas próximas semanas. Sua maior meta é jogar em Wimbledon, diante da torcida britânica.

“Eu comecei a treinar há alguns dias e espero fazer o meu retorno durante a temporada de grama”, disse o ex-número 1 do mundo em entrevista ao jornal britânico The Guardian. “Estou perto de voltar a jogar novamente”, reforçou.

Murray não especificou em qual torneio fará o seu retorno, mas é possível que a volta aconteça no Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, na próxima semana, ou no Torneio de Queen’s, em Londres. A competição inglesa vai começar no dia 18 deste mês. O tenista da casa já levantou o troféu no tradicional torneio, em homenagem à rainha, em cinco edições.

O atleta não compete desde Wimbledon, em julho do ano passado. Na ocasião, foi eliminado nas quartas de final, quando já demonstrava sinais de dores. Em janeiro deste ano, ele foi submetido a uma cirurgia no quadril. “A recuperação foi muito lenta”, disse Murray, que tentou evitar a operação no segundo semestre de 2017.

Após adiar o procedimento, se viu na necessidade da operação, o que acabou adiando o seu retorno. “A recuperação foi muito mais devagar do que eu e a minha equipe esperávamos no início”, admitiu. Terceiro Grand Slam da temporada, o Torneio de Wimbledon terá início no dia 2 de julho.