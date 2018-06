Murray arrasa Wawrinka e obtém 1ª vitória em volta após 11 meses fora das quadras

Depois de um longo afastamento de 11 meses por causa de problemas no quadril, Andy Murray obteve nesta segunda-feira a sua primeira vitória no seu retorno às quadras. O tenista britânico arrasou o suíço Stan Wawrinka por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em sua estreia no Torneio de Eastbourne, ATP 250 inglês preparatório para Wimbledon, Grand Slam que começará no próximo dia 2 de julho, em Londres.

Ex-número 1 do ranking mundial e atual 156º colocado, o escocês havia feito a sua volta às competições na semana passada, quando caiu por 2 sets a 1 diante do australiano Nick Kyrgios na abertura de sua campanha no Torneio de Queen’s, na capital inglesa, em outro evento realizado em quadras de grama.

Murray estava sem jogar desde julho do ano passado, quando foi eliminado nas quartas de final de Wimbledon pelo norte-americano Sam Querrey em uma partida na qual já demonstrava sinais de dores no quadril.

Ele, então, se afastou das quadras para iniciar tratamento do problema físico, na esperança de evitar uma cirurgia, sendo que planejava voltar a atuar em janeiro. Entretanto, o procedimento convencional não teve sucesso e ele se viu na necessidade de ser submetido a uma operação no quadril no primeiro mês do ano, ampliando assim o seu tempo de afastamento das quadras.

Atuando diante de um Wawrinka que também vem lutando contra vários problemas físicos e é um outro ex-Top 10 (ocupa hoje o 225º lugar da ATP), Murray foi dominante nesta segunda-feira. Além de confirmar todos os seus saques, aproveitou quatro de oito chances de quebrar o serviço do suíço para encaminhar a sua vitória em 1h17min.

Com o triunfo, Murray avançou às oitavas de final em Eastbourne e terá como próximo adversário o também britânico Kyle Edmund, que estreará direto na segunda rodada.

OUTROS JOGOS – Também nesta segunda-feira, o espanhol David Ferrer confirmou a sua condição de sexto cabeça de chave em Eastbourne ao estrear com vitória sobre o italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Já o britânico Jay Clarke foi responsável nesta segunda-feira pela maior surpresa do dia na competição. Atual 236º colocado da ATP, ele superou o norte-americano Ryan Harrison, 58º tenista do mundo, por 6/4 e 6/1, para ir às oitavas de final.

O usbequete Denis Istomin, o australiano John Millman e o norte-americano Jared Donaldson foram outros três tenistas que estrearam com vitórias na chave de simples masculina de Eastbourne em outras partidas realizadas nesta segunda-feira.