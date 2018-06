Melo e Kubot vão à semifinal e dão novo passo por bicampeonato em Hertogenbosch

Atuais campeões de duplas do Torneio de Hertogenbosch, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot se garantiram nesta sexta-feira na semifinal do ATP 250 holandês realizado em quadras de grama. Cabeças de chave número 1 da competição preparatória para Wimbledon, eles venceram a parceria da Holanda formada por Sander Arends e Matwe Middelkoop por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 10/8.

Com o triunfo suado obtido em 1h21min de confronto, Melo e Kubot se credenciaram para enfrentar, ainda nesta sexta, o britânico Dominic Inglot e o croata Franko Skugor. A partida contra a dupla da Holanda estava programada inicialmente para quinta-feira, mas foi adiada para esta sexta por causa da chuva que impediu a realização do duelo no dia anterior.

Assim, o brasileiro e o polonês deverão encarar uma rodada dupla de jogos nesta sexta-feira em busca de uma vaga na decisão do torneio preparatório para o Grand Slam que começará no próximo dia 2 de julho, em Londres.

Melo e Kubot foram os principais destaques da temporada de grama no ano passado, quando ganharam três torneios seguidos. Além de triunfarem em Hertogenbosch, eles foram campeões em Halle e faturaram o título de Wimbledon neste período em 2017.

Na primeira partida que disputaram nesta sexta, os principais favoritos ao título na Holanda foram surpreendidos no primeiro set por Arends e Middelkoop, que confirmaram todos os seus saques e converteram o único break point cedido pelos adversários para fechar a parcial em 6/4.

No segundo set, os tenistas locais voltaram a conquistar uma quebra de saque, mas Melo e Kubot foram felizes nas duas oportunidades que receberam de ganhar games no serviço dos rivais para devolver o placar de 6/4. Em seguida, no equilibrado match tie-break, os favoritos ganharam pela apertada vantagem de 10/8 para irem à semifinal.