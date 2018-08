Medvedev supera Johnson e fatura 2º título da carreira em Winston-Salem

Sem perder sequer um set nos seis jogos que fez na sua campanha, o russo Daniil Medvedev conquistou neste sábado o título do Torneio de Winston-Salem, o último evento preparatório para o US Open, ao superar o norte-americano Steve Johnson por duplo 6/4. Assim, aos 22 anos, o número 57 do mundo foi campeão pela segunda vez na sua carreira de um evento da ATP.

Medvedev quebrou o saque de Johnson duas vezes, uma em cada set, e precisou salvar apenas um break point na final. Assim, sem sustos, o russo ganhou a sua segunda taça nesta temporada, sendo que a primeira foi em janeiro, no Torneio de Sydney.

Assim como naquele evento, quando ele superou o australiano Alex de Minaur na final, Medvedev derrotou um favorito local em Winston-Salem. Johnson, um norte-americano classificado como número 34 do mundo, teve o apoio esmagador da torcida no Wake Forest Tennis Complex.

Oitavo cabeça-de-chave, Johnson foi derrotado quando buscava se tornar o único tenista a ganhar neste ano títulos em três superfícies diferentes. O americano foi campeão no saibro em Houston, em abril, e em Newport na grama, no mês passado. E com esse revés, ficou em desvantagem de 4 a 1 no confronto direto com o russo.