Kvitova se consolida no Top 10 após nova taça e assume 2º lugar em ranking do ano

Em grande fase, a checa Petra Kvitova conquistou no último domingo, no Torneio de Birmingham, o seu quinto título neste ano. Tenista que mais venceu partidas em 2018, com 37 triunfos, ela se manteve na oitava posição do ranking mundial nesta segunda-feira, quando a WTA voltou a atualizar a sua listagem, e segue consolidada no Top 10 da entidade que controla o tênis profissional feminino.

Para completar, Kvitova assumiu a vice-liderança do ranking da temporada, que leva em conta apenas os resultados obtidos neste ano para contabilizar a sua pontuação. Nesta última lista, ela passou a somar 3.502 pontos e ultrapassou a dinamarquesa Caroline Wozniacki, agora terceira colocada, com 3.370. A líder continua sendo a romena Simona Halep, com 5.285, que também está disparada na primeira posição do ranking principal da WTA, com 7.970.

Nesta listagem em que ocupa o oitavo lugar, Kvitova seguiu com os mesmos 4.610 pontos que tinha na semana passada pelo fato de que apenas defendeu com sucesso toda a pontuação que somou na campanha do título do ano passado em Birmingham. Desta forma, a checa faturou o bicampeonato da competição inglesa de preparação para Wimbledon, Grand Slam que começará na próxima segunda-feira, em Londres.

Ultrapassada por Kvitova na pontuação da temporada, Wozniacki se manteve como vice-líder do ranking da WTA, com 6.745, seguida de perto pela espanhola Garbiñe Muguruza, terceira colocada, com 6.550, sendo que não houve nenhuma mudança de posição no grupo das 14 primeiras colocadas.

A belga Elise Mertens, mesmo sem jogar torneios do circuito da WTA na semana passada, subiu da 17ª para a 15ª colocação nesta segunda-feira ao contar com as quedas da norte-americana Coco Vandeweghe e da australiana Ashleigh Barty, que caíram um posto cada uma e agora figuram nas respectivas 16ª e 17ª posições.

Já a holandesa Kiki Bertens entrou no Top 20 ao saltar do 21º para o 20º lugar, ultrapassando Anastasija Sevastova, da Letônia, que caiu por não ter conseguido defender todos os pontos como atual campeã do Torneio de Mallorca, do qual ficou com o vice-campeonato no último domingo.

A brasileira Beatriz Haddad Maia, por sua vez, caiu da 103ª para a 105ª posição nesta segunda-feira. Única tenista do País a figurar no Top 400, ela foi submetida a uma cirurgia para curar uma hérnia de disco lombar recentemente e o seu retorno às quadras está previsto para ocorrer no US Open, Grand Slam que será realizado em Nova York entre os dias 27 de agosto e 9 de setembro.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1) Simona Halep (ROM), 7.970 pontos

2) Caroline Wozniacki (DIN), 6.745

3) Garbiñe Muguruza (ESP), 6.550

4) Sloane Stephens (EUA), 5.463

5) Elina Svitolina (UCR), 5.250

6) Caroline Garcia (FRA), 4.960

7) Karolina Pliskova (RCH), 4.685

8) Petra Kvitova (RCH), 4.610

9) Venus Williams (EUA), 3.971

10) Madison Keys (EUA), 3.536

11) Angelique Kerber (ALE), 3.460

12) Jelena Ostapenko (LET), 3.392

13) Julia Goerges (ALE), 3.210

14) Daria Kasatkina (RUS), 2.635

15) Elise Mertens (BEL), 2.635

16) Coco Vandeweghe (EUA), 2.603

17) Ashleigh Barty (AUS), 2.390

18) Naomi Osaka (JAP), 2.350

19) Magdalena Rybarikova (ESQ), 2.310

20) Kiki Bertens (HOL), 2.090

105) Beatriz Haddad Maia (BRA), 621