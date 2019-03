Kvitova bate grega na estreia em Miami; revelação do Canadá ganha a 8ª seguida

Uma das maiores favoritas ao título, a checa Petra Kvitova passou com facilidade por seu jogo de estreia no Torneio de Miami, disputado em quadras rápidas nos Estados Unidos. Já pela segunda rodada – foi “bye” na primeira -, a atual número 2 do mundo derrotou a grega Maria Sakkari (49.ª colocada) por 2 sets a 0 – com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 9 minutos.

Com boa campanha neste início de temporada – foi campeã em Sydney, na Austrália, e vice no Aberto da Austrália e em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos -, Kvitova tem chance de ser a número 1 do mundo ao final da competição em Miami se for campeã ou até mesmo vice dependendo dos resultados da japonesa Naomi Osaka, líder do ranking da WTA, e da romena, a terceira colocada.

Osaka fará a sua estreia nesta sexta-feira. De folga na primeira rodada, nesta quinta conheceu quem será a sua adversária pela segunda rodada. Será a belga Yanina Wickmayer, ex-Top 20 e atual 141.ª do ranking, que venceu de virada a norte-americana Sachia Vickery por 2 sets a 1 – com parciais de 3/6, 6/3 e 6/1.

Também em grande fase no circuito profissional, a jovem canadense Bianca Andreescu, de 18 anos, conseguiu nesta quinta-feira a sua oitava vitória consecutiva. Campeã no último final de semana em Indian Wells, a atual número 24 do mundo ganhou de virada da romena Irina Camélia Begu por 2 sets a 1 – com parciais de 4/6, 7/6 (7/2) e 6/2, em pouco mais de 2 horas e 30 minutos.

Em Miami, as 32 cabeças de chave folgam na primeira rodada e estreiam apenas na segunda. É o caso da norte-americana Sofia Kenin, a 32.ª pré-classificada, que será a próxima adversária de Andreescu. Embora seja agora 24.ª da WTA, a canadense não conseguiu ser cabeça de chave porque o sorteio da chave foi realizado no domingo, antes da atualização do ranking no dia seguinte.

OUTROS JOGOS – Tricampeã em Miami – em 1998, 1999 e 2001 -, a norte-americana Venus Williams iniciou a sua 20.ª participação no torneio com uma boa vitória. A ex-número 1 do mundo e atual 43.ª do ranking bateu a eslovena Dalila Jakupovic por 2 sets a 0, com as parciais de 7/5 e 6/3. Agora vai enfrentar a espanhola Carla Suárez Navarro, ex-Top 10 e atual 29.ª do ranking.

Sua irmã mais nova Serena – outra ex-número 1 e detentora de oito títulos em Miami – conheceu nesta quinta-feira a sua rival na estreia. A 10.ª colocada do ranking enfrentará a sueca Rebecca Peterson (número 63 da WTA), que venceu a alemã Laura Siegemund por 2 sets a 1 – parciais de 6/1, 5/7 e 7/5.

Já a ucraniana Elina Svitolina, número 5 do ranking e cabeça 6 do torneio, encara a chinesa Yafan Wang, que venceu a francesa Kristina Mladenovic por duplo 6/3.