Kei Nishikori se vinga de Kevin Anderson e encara Federer nas quartas em Paris

Nada como um dia após o outro. No último domingo, o sul-africano Kevin Anderson conquistou o título do ATP 500 de Viena, na Áustria, com uma vitória sobre o japonês Kei Nishikori. Nesta quinta-feira, o tenista oriental deu o troco. Pelas oitavas de final do Masters 1000 de Paris, na França, ganhou com autoridade por 2 sets a 0 – com um duplo 6/4, em 1 hora e 20 minutos.

A vaga nas quartas de final do torneio parisiense veio com a quinta vitória de Nishikori em oito duelos contra Anderson no circuito profissional. Só nesta temporada foi o terceiro confronto entre os dois, sendo que o sul-africano havia vencido os dois primeiros – além da final em Viena, na semifinal do ATP 250 de Nova York, em fevereiro.

O adversário das quartas de final será o suíço Roger Federer, que mais cedo derrotou o italiano Fabio Fognini. No confronto direto, o atual número 3 do ranking tem ampla vantagem. São seis vitórias contra apenas duas do japonês. A última vez que o tenista oriental venceu foi no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, em 2014.

Em Paris, Nishikori corre atrás de uma vaga no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenista da temporada a partir do próximo dia 11 em Londres. Cinco já estão classificados: Federer, Anderson, o sérvio Novak Djokovic, o espanhol Rafael Nadal e o alemão Alexander Zverev. Assim como o croata Marin Cilic e o austríaco Dominic Thiem, o japonês está perto da classificação.