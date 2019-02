Jovem canadense elimina Cuevas e encara sérvio na final do Rio Open

O jovem canadense Felix Auger-Aliassime fez mais uma vítima neste sábado no Rio Open e garantiu vaga em sua primeira final de um torneio da ATP. O tenista de apenas 18 anos derrotou o experiente uruguaio Pablo Cuevas, de 33 anos, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3 3/6 e 6/3, em 2h05min, no saibro da quadra Guga Kuerten, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O rival de Aliassime na decisão deste domingo será o sérvio Laslo Djere, que avançou sem precisar suar para disputar também a sua primeira final de nível ATP. A primeira semifinal do dia não foi realizada porque o esloveno Aljaz Bedene sentiu uma lesão na perna direita e abandonou o torneio, favorecendo a classificação de Djere para a decisão.

Aliassime, que nunca havia alcançado a semifinal de nenhum torneio da ATP, venceu seu segundo adversário de peso na chave carioca. Logo na estreia ele foi o responsável pela eliminação do italiano Fabio Fognini, segundo cabeça de chave da competição. Desta vez, bateu Cuevas, campeão do Rio Open em 2016.

Com o resultado, o canadense se tornou o mais jovem tenista a alcançar uma final de nível ATP 500 desde que surgiu esta categoria de torneio, em 2009. A classificação é mais um feito precoce de Aliassime, o mais jovem da história a entrar e vencer uma partida de nível ATP, quando tinha apenas 14 anos.

Para aumentar seu currículo, já marcado por conquistas precoces, o canadense precisou mostrar habilidade e persistência diante de Cuevas. Em um primeiro set equilibrado, Aliassime aproveitou uma chance em dois break points para faturar a única quebra da parcial.

No segundo set, o canadense começou quebrando o serviço do Cuevas. Parecia que o triunfo seria tranquilo. Mas o uruguaio reagiu prontamente e virou o placar para 4 a 1, mesmo depois de pedir atendimento médico, por conta de dores no pescoço, no intervalo entre os dois primeiros sets.

Confirmado o triunfo na segunda parcial, Cuevas manteve o alto nível no terceiro set. Mas, desta vez, o canadense foi ainda mais preciso do que na primeira parcial. Ele aproveitou a única chance cedida por Cuevas para obter a única quebra no set e encaminhar o triunfo.

Atual 104º do mundo, Aliassime vai enfrentar Djere (90º do mundo) pela primeira vez no circuito profissional. Somente com a vaga na final, o canadense já garantiu a entrada no Top 100 pela primeira vez em sua carreira. Ele assegurou ao menos um salto para a 59ª posição.

FRANÇA – O Torneio de Marselha, de nível ATP 250, também conheceu neste sábado seus dois finalistas. Principal candidato ao título, o grego Stefanos Tsitsipas vai decidir o troféu com o casaque Mikhail Kukushkin. Para tanto, o cabeça de chave número precisou superar o belga David Goffin, terceiro pré-classificado, por 7/6 (7/1) e 6/2. Kukushkin, por sua vez, derrotou o local Ugo Humbert por duplo 6/4.