Halep, Pliskova, Garcia e Sabalenka vencem seus jogos na Fed Cup

Simona Halep, Karolina Pliskova, Caroline Garcia e Aryna Sabalenka, algumas das principais tenistas da atualidade, entraram em quadra neste sábado em confrontos da primeira rodada do Grupo Mundial I da Fed Cup. As quatro venceram seus jogos em duelos de melhor de cinco jogos, que serão finalizados neste domingo.

Em Ostrava, na República Checa, ocorre o duelo mais equilibrado, envolvendo Halep e Pliskova, ambas ex-líderes do ranking. Cada uma venceu um jogo neste sábado. Pliskova abriu o duelo com Mihaela Buzarnescu e levou a melhor pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Mas, em seguida, Halep empatou o confronto ao superar a local Katerina Siniakova por 6/4 e 6/0. A série terá sequência neste domingo com o principal jogo, entre Halep e Pliskova abrindo o dia. Buzarnescu e Siniakova vão se enfrentar logo na sequência. Se houver empate na série, haverá o jogo de duplas no fim do dia.

Em Liège, na Bélgica, a França saiu na frente e abriu 2 a 0, precisando de apenas mais um triunfo para selar a vitória na série. Na quadra dura e coberta da cidade belga, Caroline Garcia derrotou a local Alison Van Uytvanck por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 6/2. Na sequência, Alize Cornet ganhou de Elise Mertens por 7/6 (8/6) e 6/2.

Os vencedores destes dois confrontos – República Checa x Romênia e Bélgica x França – vão se enfrentar nas semifinais, nos dias 20 e 21 de abril.

Os outros confrontos do Grupo Mundial reuniu Alemanha x Bielo-Rússia e Estados Unidos x Austrália. Fora de casa, as bielo-russas abriram 2 a 0 sobre a equipe alemã, desfalcada de Angelique Kerber. Na quadra dura e coberta de Braunschweig, Aliaksandra Sasnovich bateu a local Tatjana Maria por 7/6 (7/3) e 6/3.

Em seguida, Aryna Sabalenka arrasou Andrea Petkovic por 6/2 e 6/1. No jogo de duplas, se for necessário, o time bielo-russo deverá ter Victoria Azarenka, ex-número 1 do mundo, que ainda busca retomar sua melhor forma técnica.

Também em quadra dura e coberta, na cidade norte-americana de Asheville, os Estados Unidos estão empatando com a Austrália por 1 a 1. Sem as irmãs Serena e Venus Williams e Sloane Stephens, o time anfitrião contou com Sofia Kenin na abertura e foi derrotado por Ashleigh Barty por 6/1 e 7/6 (7/2). No duelo seguinte, Madison Keys superou Kimberly Birrell por duplo 6/2.