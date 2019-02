Halep e Pliskova avançam às quartas em Dubai; Kerber e Muguruza decepcionam

A quarta-feira foi de altos e baixos para as favoritas ao título do Torneio de Dubai, disputado em quadras rápidas nos Emirados Árabes Unidos. A romena Simona Halep e a checa Petra Kvitova, respectivamente segunda e terceira colocadas do ranking da WTA, venceram e avançaram às quartas de final. Ex-número 1 do mundo, a alemã Angelique Kerber e a espanhola Garbiñe Muguruza decepcionaram e deram um adeus precoce à competição.

Cabeça de chave número 3 em Dubai, Simona Halep não teve qualquer problema para derrotar a ucraniana Lesia Tsurenko por 2 sets a 0, com as parciais de 6/3 e 7/5. Sua próxima adversária será a suíça Belinda Bencic, que passou em uma dura batalha contra a bielo-russa Aryna Sabalenka por 2 a 1 – com parciais de 6/4, 2/6 e 7/6 (9/7).

Diferentemente de Halep, Petra Kvitova suou bastante para conseguir a sua classificação contra uma tenista que disputou o qualifying para entrar na chave principal. Contra a norte-americana Jennifer Brady, a checa ganhou por 2 sets a 1 – com parciais de 7/5, 1/6 e 6/3. Ela enfrentará agora a eslovaca Viktoria Kuzmova, que eliminou de virada a Sofia Kenin, outra representante dos Estados Unidos, também por 2 a 1 – parciais de 1/6, 7/5 e 6/2.

Entre as decepções do dia, a maior foi Angelique Kerber. Em mais uma amostra de sua irregularidade no início desta temporada, a alemã permitiu a virada, com direito a um “pneu”, da taiwanesa Su-Wei Hsieh por 2 sets a 1 – com as parciais de 5/7, 6/4 e 6/0. A tenista asiática terá outra pedreira pela frente nas quartas de final: enfrentará a checa Karolina Pliskova, número 5 do mundo, que precisou de dois tie-breaks para vencer a norte-americana Alison Riske por 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5).

Com mais facilidade, Garbiñe Muguruza foi eliminada em Dubai, mas pelo menos foi para uma rival mais bem ranqueada. Contra a russa Elina Svitolina, sexta do mundo, a atual número 19 caiu por fáceis 6/1 e 6/2, em pouco mais de 1 hora de jogo. E a tenista da Rússia terá pela frente outra adversária espanhola: Carla Suárez Navaro, que eliminou a francesa Kristina Mladenovic – algoz da japonesa Naomi Osaka, líder do ranking, na primeira rodada – com um duplo 7/5.