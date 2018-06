Halep busca virada sobre Kerber e encara Muguruza na semi em Roland Garros

A romena Simona Halep buscou a virada sobre a alemã Angelique Kerber nesta quarta-feira e conquistou a vaga na semifinal de Roland Garros. A número 1 do mundo, e atual vice-campeã no saibro de Paris, precisou se recuperar ao longo da partida para superar a ex-líder do ranking por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/3 e 6/2, em 2h14min de jogo.

Em busca do título que deixou escapar em 2017, Halep vai encarar na semifinal a espanhola Garbiñe Muguruza, campeã de 2016. Nesta quarta, a número três do mundo superou a russa Maria Sharapova com facilidade, por 2 a 0. Será o sexto confronto entre Halep e Muguruza no circuito. E a espanhola leva boa vantagem no retrospecto, com quatro triunfos e apenas uma derrota.

O novo duelo também será importante porque pode alterar o topo do ranking. A vencedora da partida sairá de Paris com o posto de número 1 do mundo.

Para alcançar mais uma semifinal no saibro de Paris, a tenista da Romênia precisou mostrar poder de superação nesta quarta. Diante da ex-número 1, e atual 12º do ranking, Halep abusou das falhas no set inicial e registrou nada menos que 30 erros não forçados somente nesta parcial. Assim, foi alvo fácil de Kerber, que não costuma registrar boas campanhas em Roland Garros.

Depois do “apagão”, Halep se concentrou e passou a ameaçar a rival alemã. Faturou duas quebras de saque no segundo set e empatou o duelo. Na parcial decisiva, a romena fez valer o melhor momento no circuito. Obteve três quebras e encaminhou o triunfo, mesmo sofrendo uma quebra.

“Depois do primeiro set, eu me mantive forte em quadra. Não desisti”, comemorou Halep, ao fim da partida. “Eu perdi muitas bolas no começo do jogo. Tentei forçar demais nos golpes. Então, mudei um pouco a tática e deu certo”, analisou a líder do ranking.