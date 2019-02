Halep bate Pliskova e Romênia derruba República Checa na Fed Cup

No duelo mais esperado desta rodada de abertura da Fed Cup, Simona Halep bateu Karolina Pliskova neste domingo e ajudou a Romênia a derrubar a poderosa República Checa, na casa das rivais, em Ostrava. As checas são as atuais campeãs da tradicional competição entre países e levantaram o troféu em seis das últimas oito edições.

O dia começou em Ostrava com Halep superando Pliskova por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/4, em um confronto que reuniu duas ex-líderes do ranking. Na sequência, a equipe checa empatou a série em 2 a 2 com o triunfo de Katerina Siniakova sobre Mihaela Buzarnescu por 6/4 e 6/2.

A série melhor de cinco jogos, então, precisou ser decidida no jogo de duplas. E as romenas fizeram a diferença com Irina-Camelia Begu e Monica Niculescu superando Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova por 6/7 (2/7), 6/4 e 6/4.

O resultado levou a Romênia às semifinais do Grupo Mundial I, que reúne os principais times do mundo. A próxima adversária das romenas serão as francesas, que eliminaram as belgas por 3 a 1 na série finalizada neste domingo.

Jogando na quadra dura e coberta da cidade belga de Liège, Caroline Garcia bateu a local Elise Mertens por 6/2 e 6/3. O resultado já garantiu o triunfo das visitantes por 3 a 0, o que evitou o quarto confronto de simples. Jogaram, porém, a partida de duplas, em que as belgas faturaram seu ponto de honra. Ysaline Bonaventure e Kirsten Flipkens venceram Fiona Ferro e Pauline Parmentier por 6/3, 3/6 e 10/6.

A outra semifinal terá a Bielo-Rússia e a Austrália. As bielo-russas eliminaram a equipe alemã, desfalcada de Angelique Kerber, por 4 a 0, na quadra dura e cobertura da cidade alemã de Braunschweig. Depois de abrir 2 a 0 no sábado, a Bielo-Rússia sacramentou o triunfo com a vitória nas duplas. Victoria Azarenka e Lidziya Marozava bateram Mona Barthel e Anna-Lena Groenefeld por 6/1, 0/6 e 11/9.

Na sequência, o domínio das visitantes foi confirmado pelo triunfo de Aryna Sabalenka sobre Laura Siegemund por duplo 6/1. O quinto jogo, de simples, não foi disputado.

Em Asheville, nos Estados Unidos, as anfitriãs também se deram mal neste fim de semana. Sem as irmãs Williams e nem a participação de Sloane Stephens, o time da casa foi derrotado pela Austrália por 3 a 2, somente no último jogo, de duplas.

Antes, após o empate por 1 a 1 no sábado, a Austrália desempatou com a vitória de Ashleigh Barty sobre Madison Keys por 6/4 e 6/1. Em seguida, as donas da casa empataram novamente, com Danielle Collins superando Daria Gavrilova por 6/1, 3/6 e 6/2. Nas duplas, então, o desempate final veio com o triunfo de Barty e Priscilla Hon sobre Collins e Nicole Melichar por 6/4 e 7/5.