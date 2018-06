Halep arrasa Muguruza, vai à final em Paris e garante nº 1 do mundo

A tenista romena Simona Halep conquistou nesta quinta-feira a vaga para disputar sua terceira final de Roland Garros. A número 1 do mundo também assegurou sua posição no topo do ranking com a tranquila vitória sobre a espanhola Garbiñe Muguruza por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h32min.

Halep estará em sua segunda decisão consecutiva no saibro de Paris. No ano passado, precisou se contentar com o vice-campeonato ao levar uma dura virada da letã Jelena Ostapenko. Já em 2014 foi derrotada pela russa Maria Sharapova. Sua rival na final deste ano, no sábado, vai sair do duelo norte-americano entre Sloane Stephens e Madison Keys.

Para disputar mais um título, Halep fez grande exibição contra Muguruza, algoz de Sharapova na fase anterior. A romena iniciou o jogo com uma atuação fulminante ao faturar três quebras de saque em sequência, abrindo 5/0 no placar. A espanhola chegou a devolver uma das quebras, mas voltou a perder o serviço logo na sequência.

No segundo set, a atual campeã de Wimbledon esboçou reação. Ela começou a parcial se impondo no serviço da número 1 do mundo. Abriu 3/1, porém não sustentou a vantagem por muito tempo. Halep empatou em 4/4 e, na sequência, obteve nova quebra para abrir frente e fechar o set e o jogo.

O jogo desta quinta poderia mudar o topo do ranking, caso Muguruza tivesse levado a melhor. Mas Halep garantiu a liderança ao vencer o duelo. “Fiz uma de minhas melhores partidas sobre o saibro”, comemorou a romena ao fim da partida.

O triunfo levou Halep a segunda final consecutiva em um Grand Slam. Em janeiro, ela foi batida pela dinamarquesa Caroline Wozniacki na decisão do Aberto da Austrália. Assim, a romena segue na luta por seu primeiro título de Slam na carreira.