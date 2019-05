Grega Maria Sakkari vence em Rabat e fatura 1º título da carreira

A grega Maria Sakkari conquistou neste sábado o seu primeiro título de nível WTA da carreira. A tenista de 23 anos levantou o troféu do Torneio de Rabat, no Marrocos, ao vencer na final a britânica Johanna Konta, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/1, em 1h57min de confronto.

Até esta competição, Sakkari só tinha uma final no currículo, em San Jose, no ano passado. Na ocasião, ficou com o vice-campeonato. O resultado deste sábado encerra um jejum de conquistas para o tênis grego feminino, que não vencia um título desde 2008, com Eleni Daniilidou. Ela fora a melhor grega no ranking, com o 14º posto.

Sakkari é a atual 51ª do mundo e voltará ao Top 40 com o feito deste fim de semana. Mas já ocupou o 29º posto, no ano passado. Vice-campeã neste sábado, Konta não disputava uma final desde junho de 2018. Ex-número quatro do mundo, a britânica ocupa atualmente o posto de 47ª do ranking.

No saibro de Rabat, Sakkari apostou no saque e acertou oito aces, com aproveitamento de 70% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Mesmo assim, sofreu três quebras de saque na final. Só não se complicou porque obteve quatro quebras, duas no segundo e mais duas no terceiro e decisivo set.

REPÚBLICA CHECA – Em Praga, também houve uma inédita campeã no circuito. A suíça Jil Teichmann furou o qualifying para fazer grande campanha na chave principal, culminando na vitória na final, neste sábado, sobre a checa Karolina Muchova por 7/6 (7/5), 3/6 e 6/4.

Teichmann tem apenas 21 anos e ocupa no momento o 146º posto do ranking. Muchova tem 22 e é a 106ª do mundo. As duas disputavam suas primeiras finais em nível WTA, o que não acontecia no circuito desde julho do ano passado.