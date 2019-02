Görges e Ostapenko estreiam com vitória no Torneio de Doha

A alemã Julia Görges e a letã Jelena Ostapenko estrearam com vitória no Torneio de Doha, no Catar, nesta terça-feira. Elas avançaram à segunda rodada, que já equivale às oitavas de final. A rodada foi marcada ainda pelas desistências da dinamarquesa Caroline Wozniacki e da francesa Caroline Garcia, que integram o Top 10 do ranking.

Nona cabeça de chave, Görges estreou com vitória na quadra dura do torneio de nível Premier ao superar a australiana Ajla Tomljanovic por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Sua próxima adversária será a norte-americana Alison Riske, que despachou nesta terça a eslovena Polona Hercog por 6/4 e 6/3.

Campeã de Roland Garros em 2017, Jelena Ostapenko eliminou a romena Mihaela Buzarnescu por 6/1, 4/6 e 6/2. Em seguida, sua adversária será a ucraniana Elina Svitolina, atual número 7 do mundo, que foi “bye” na rodada de abertura e estreará direto na segunda rodada.

Quinta cabeça de chave, a holandesa Kiki Bertens precisou de três sets para bater a italiana Camila Giorgi nesta terça, por parciais de 0/6, 7/6 (9/7) e 6/4. Ela enfrentará agora a espanhola Carla Suárez Navarro, que despachou a tunisiana Ons Jabeur por 6/3 e 6/1.

Ainda nesta terça-feira, avançaram na chave da competição no Catar a ucraniana Lesia Tsurenko, a taiwanesa Su-Wei Hsieh, a checa Karolina Muchova, a russa Anna Blinkova, a estoniana Anett Kontaveit e a belga Elise Mertens.

BAIXAS – Wozniacki e Garcia alegaram questões físicas para ficarem de fora da competição em Doha. A ex-número 1 do mundo já havia desfalcada a equipe da Dinamarca na disputa do Zonal da Fed Cup, no fim de semana. Segundo a tenista, uma virose está atrapalhando o seu início de temporada.

Com sua ausência em Doha, Wozniacki deixará o Top 10 do ranking, o que fará Serena Williams voltar a lista das dez melhores do mundo pela primeira vez desde que se tornou mãe. A dinamarquesa é a atual número 10 do ranking e deve cair para o 14º posto.

Caroline Garcia, por sua vez, defendeu a França no Grupo Mundial I da Fed Cup no fim de semana e se desgastou fisicamente. A tenista número 19 do mundo alegou dores no quadril esquerdo para ficar de fora do torneio desta semana.