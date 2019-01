Garbiñe Muguruza bate alemã e avança às quartas de final em torneio na Tailândia

Depois do Aberto da Austrália, onde caiu nas oitavas de final, a espanhola Garbiñe Muguruza resolveu não voltar para a Europa e viajou à Tailândia para a disputa do Torneio de Hua Hin, em quadras rápidas. E a aposta está dando certo. Nesta quarta-feira, a cabeça de chave número 1 avançou às quartas de final ao derrotar a alemã Mona Barthel por 2 sets a 0 – com parciais de 6/3 e 7/5, em 1 hora e 19 minutos.

Atual número 15 do ranking da WTA, Muguruza já sabe quem será a sua próxima adversária na Tailândia. Será uma das promessa do circuito profissional, a ucraniana Dayana Yastremska, de apenas 18 anos e oitava pré-classificada, que passou pela convidada chinesa Shuai Peng por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

As duas tenistas já se enfrentaram uma vez no circuito profissional. No ano passado, Yastremska, que ocupa a 47.ª posição no ranking, derrotou Muguruza no Torneio de Luxemburgo, na fase de oitavas de final, por 2 sets a 0, com as parciais de 6/2 e 6/3.

Outra favorita ao título que venceu nesta quarta-feira foi a chinesa Saisai Zheng, quarta cabeça de chave na Tailândia. Ela derrotou a romena Irina-Camelia Begu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Nas quartas de final, medirá forças contra a australiana Ajla Tomljanovic, que bateu a ucraniana Kateryna Kozlova em dois sets, marcando 7/6 (7/0) e 6/1.