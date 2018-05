Fora de Roland Garros por lesão, Bia Haddad Maia cai para a 93ª posição da WTA

Menos de uma semana depois de anunciar a sua desistência de Roland Garros por causa de dores nas costas que já vinham atrapalhando sua temporada de saibro na Europa, Beatriz Haddad Maia caiu mais três posições no ranking da WTA, que voltou a ser atualizado nesta segunda-feira. A tenista brasileira desceu do 89º para o 93º lugar.

Com apenas três torneios realizados nesta gira em terra batida do calendário profissional, Bia também vai deixar o Top 100 ao fim do Grand Slam realizada em Paris. Será a sua pior posição desde maio do ano passado, quando fechou aquele mês na 101ª posição.

A liderança do ranking mundial continua sendo ocupada pela romena Simona Halep, com 7.270 pontos, seguida de mais perto pela dinamarquesa Caroline Wozniacki, vice-líder com 6.935 e que nesta segunda-feira estreou com vitória em Roland Garros. A estreia da número 1 do mundo em Paris está programada para acontecer nesta terça.

A única mudança mais relevante no Top 20 da listagem da WTA nesta segunda-feira foi a saída da holandesa Kiki Bertens. Ela caiu da 22ª para a 18ª posição depois de ser eliminada na semana passada nas quartas de final do Torneio de Nuremberg, onde defendia a condição de atual campeã da competição alemã.

A queda de Bertens propiciou que Naomi Osaka entrasse no Top 20, justamente como 20ª colocada, subindo um posto em relação à semana passada. A eslovaca Magdalena Rybarikova, a letã Anastasija Sevastova e a britânica Johanna Konta também galgaram uma posição cada uma e agora figuram nos respectivos 18º, 19º e 21º lugares.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1) Simona Halep (ROM), 7.270 pontos

2) Caroline Wozniacki (DIN), 6.935

3) Garbiñe Muguruza (ESP), 6.010

4) Elina Svitolina (UCR), 5.505

5) Jelena Ostapenko (LET), 5.382

6) Karolina Pliskova (RCH), 5.335

7) Caroline García (FRA), 5.160

8) Petra Kvitova (RCH), 4.550

9) Venus Williams (EUA), 4.201

10) Sloane Stephens (EUA), 4.164

11) Julia Görges (ALE), 3.090

12) Angelique Kerber (ALE), 3.040

13) Madison Keys (EUA), 2.826

14) Daria Kasatkina (RUS), 2.825

15) Coco Vandeweghe (EUA), 2.533

16) Elise Mertens (BEL), 2.525

17) Ashleigh Barty (AUS), 2.360

18) Magdalena Rybarikova (ESQ), 2.225

19) Anastasija Sevastova (LET), 2.225

20) Naomi Osaka (JPA), 2.150

93) Beatriz Haddad Maia (BRA), 734